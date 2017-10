3:1- und Gruppensieg Weltmeister mit fünf Münchnern siegt souverän

Fünf Bayernspieler standen in der Startelf. In der Abwehr feierte Jérôme Boateng neben Joshua Kimmich und Mats Hummels sein Comeback. Müller trug anstelle des verletzten Manuel Neuer die Kapitänsbinde, Sebastian Rudy leistete ihm im Mittelfeld Gesellschaft.

Überzeugendes 2:0 in der ersten Halbzeit

Sandro Wagner jubelt über sein 2:0.

Das DFB-Team legte furios los. Bereits in der zweiten Minute traf Sebastian Rudy durch einen Hammerschuss aus 30 Metern zum 1:0 in den oberen rechten Winkel des nordirischen Tores. Kurz darauf musste der Keeper Michael McGovern gegen Sandro Wagner sein ganzes Können auspacken, um nicht noch höher in Rückstand zu geraten. Nach 20 Minuten legte aber Sandro Wagner mit dem nächsten Fernschuss zum 2:0 nach.

"Das Spiel haben wir so kontrolliert, wie wir es wollten. Es war wichtig, dass wir früh in Führung gegangen sind und das zweite Tor schnell nachgelegt haben." Bundestrainer Joachim Löw

Flankenwirbel und feines Aufbauspiel von den Münchner Spielern

Thomas Müller (M) setzt sich durch.

Kimmich wirbelte auf der rechten Seite und schlug zahlreiche großartige Flanken. Müller hatte Wagner bei seinem Treffer bedient. Rudy hatte auch ein Erfolgserlebnis auf dem Fuß: Er lupfte einen Ball in den Strafraum der Nordiren, wo aber sein Kollege Kimmich im Abseits stand. Und falls es mal hinten rum gehen musste, bauten Hummels und Boateng geduldig auf oder schalteten sich sogar in das variable Angriffsspiel ein. Dazu hatten sie auch genügend Zeit, denn in der Abwehr waren sie nicht gefragt. Nur ein einziges Mal (39.) musste Neuer-Vertreter Marc André ter Stegen sich strecken, um einen Treffer der Nordiren durch Cory Evans zu vereiteln.

"Das war gar nicht so einfach. Aber jetzt sind wir froh, dass wir es geschafft haben. Das war insgesamt eine gute Leistung von uns." Joshua Kimmich

Müller mit drei guten Chancen, Kimmich legt nach

Joshua Kimmich - er schoss das 3:0.

Nur ein gestrecktes Bein (48.) sowie ein langgestreckter Torhüter (51.) bei einem Kopfball verhinderte einen Treffer des Münchner Goalgetters. Dabei zeigte sich allerdings auch, dass die Abwehr der Nordiren nun auch konsequenter zu Werke ging. Wäre Emre Cans Pass (70.) etwas genauer auf Müller gekommen, wäre ein Abschluss des Oberbayern durchaus drin gewesen. Und obwohl Kimmich noch auf 3:0 erhöhte, konnten die Nordiren dank einer etwas engagierteren Schlussphase durch Josh Magennis den Ehrentreffer erzielen.

"Die Nordiren waren nur auf Verteidigung bedacht und haben es uns sehr schwer gemacht. Aber wir haben es geschafft, die Ruhe zu bewahren und unser Spiel durchzubringen." Mats Hummels

Balsam für die Seele des FC Bayern: auch Lewandwoski glänzt

Ein weiterer Münchner konnte auf einem anderen Platz auszeichnen. Mit einem Dreierpack ist Robert Lewandowski zum alleinigen Rekord-Torschützen der polnischen Fußball-Nationalmannschaft aufgestiegen. Der 29-Jährige traf beim 6:1 (3:1) seines Teams in Armenien zum 2:0, 3:0 und 5:1 (18./25./64. Minute) und hat nun 50 Tore im Nationaltrikot auf dem Konto.

Die Spieler des Rekordmeisters haben also gehörig Selbstvertrauen getankt. Und falls sie beim Abschluss am Sonntag (20.45 Uhr) in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan zum Einsatz kommen sollten, steht bei ihnen auch ausschließlich ein Schaulaufen auf dem Programm.

Nordirland - Deutschland 1:3 (0:2)

Nordirland: McGovern/Norwich City - McLaughlin/FC Millwall, Jonny Evans/West Bromwich Albion, McAuley/West Bromwich Albion, Hodson/Glasgow Rangers ab 46. Dallas/ Leeds United, Brunt/West Bromwich Albion - Norwood/FC Fulham, Davis/FC Southampton, Corry Evans/Blackburn Rovers ab 80. Minute Saville/FC Millwall - Josh Magennis/Charlton Athletic, Lafferty/Heart of Midlothian ab 69. Washington/Queens Park Rangers. - Trainer: O'Neill

Deutschland: ter Stegen/FC Barcelona - Kimmich/Bayern München, Boateng/Bayern München, Hummels/Bayern München, Plattenhardt/Hertha BSC - Kroos/Real Madrid, Rudy/Bayern München - Goretzka/Schalke 04 ab 66. Can/FC Liverpool, Draxler/Paris St. Germain ab 72. Sané/Manchester City - Müller/Bayern München ab 83. Stindl/Borussia Mönchengladbach, Wagner/1899 Hoffenheim. - Trainer: Löw



Tore: Rudy (2.), 0:2 Wagner (21.), 0:3 Kimmich (86.), 1:3 Magennis (90.+3)

Gelbe Karten: keine

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)

Zuschauer: 18.104