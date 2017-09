WM-Qualifikation gegen Tschechien Löw setzt in Prag auf Weltmeister-Power

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einer klaren Zielvorgabe in die WM-Saison: Das DFB-Team will die "weiße Weste behalten". Gegen Tschechien will Bundestrainer Löw mit Hummels, Kroos, Müller und Özil ein weltmeisterliches Zeichen setzen.

Beim Startschuss der WM-Saison setzt der Bundestrainer wie erwartet auf seine beim Confed Cup geschonten Fußball-Weltmeister. Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller und auch Mesut Özil werden ihre Stammplätze wieder einnehmen. Löw bezeichnete sie als "Fixpunkte". Dazu werden Dauerbrenner Joshua Kimmich, Jonas Hector und Torwart Marc-André ter Stegen in der Startformation stehen, wie Löw verriet. Im Angriff hat der Leipziger Newcomer Timo Werner Routinier Mario Gomez zunächst einmal ausgestochen. "Timo hat beim Confed Cup gut gespielt und ist auch gut in die Saison gekommen", sagte Löw über Werner. Lediglich drei Positionen ließ der Chefcoach offen.

Diese drei offenen Positionen waren in den Trainingseinheiten extrem umkämpft. Als Favorit für die Position neben Hummels im Abwehrzentrum gilt Antonio Rüdiger. Für den Platz des verletzten Weltmeisters Sami Khedira (Kniereizung) im defensiven Mittelfeld neben Toni Kroos gibt es drei Optionen: Sebastian Rudy, Leon Goretzka und Emre Can. In der offensiven Mittelfeldreihe sollte Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler das Startmandat erhalten. "Unsere Auswahl ist durch den Confed Cup größer geworden", sagte Löw.

"Ein Freiticket für die Weltmeisterschaft hat niemand!" Bundestrainer Joachim Löw

"Weiße Weste behalten"

Mit 18 Punkten und famosen 27:1 Toren führt die deutsche Mannschaft die Qualifikationsgruppe C nach sechs Spieltagen an. Dahinter folgen abgeschlagen Nordirland (13 Punkte) und Tschechien (9). Mit zwei Siegen in Prag und am Montag in Stuttgart gegen Norwegen könnte sogar schon vorzeitig das Endrundenticket nach Russland gelöst werden. "Wir wollen uns mit zwei Siegen schnell als Tabellenerster qualifizieren. Wir wollen unsere weiße Weste behalten. Zudem müssen wir uns neu finden und wieder einspielen", forderte der Bundestrainer.