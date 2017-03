WM-Qualifikation in Baku DFB-Auswahl holt fünften Sieg im fünften Spiel

Mit 4:1 besiegt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Team von Aserbaidschan und gewinnt damit auch das fünfte WM-Qualifikationsspiel in der Gruppe C. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw marschiert souverän in Richtung Russland 2018.

Der Fußball-Weltmeister löste die Pflichtaufgabe in Baku gegen frech aufspielende Gastgeber seriös und konzentriert. Ausgerechnet der bei Zweitligist Erzgebirge Aue spielende Dimitrij Nazarov erzielte das erste Gegentor der laufenden Qualifikationsrunde.

Erstes Pflichtspiel im Nationaltrikot für Leno

Löw wechselte im Vergleich zum Testspiel gegen England am vergangenen Mittwoch auf sieben Positionen: Im Tor stand überraschend Bernd Leno statt Marc-André ter Stegen. Julian Weigl und Timo Werner mussten verletzt passen, Lukas Podolski war nach seinem Abschiedsspiel nicht mehr mitgereist. Antonio Rüdiger, Leroy Sané, Julian Brandt saßen zunächst auf der Bank, für sie rutschten Kapitän Sami Khedira, Benedikt Höwedes, Julian Draxler, Thomas Müller und Mario Gomez ins Team. Außerdem schenkte der Bundestrainer sein Vertrauen dem in Dortmund viel gescholtenen André Schürrle. Der Offensivspieler stand erstmals seit 2015 wieder in der Startelf bei einem Länderspiel.

Mann des Tages: André Schürrle

Der 26-Jährige bedankte sich dafür mit einer hervorragenden Leistung und einem Doppelpack: In der 19. Minute erzielte Schürrle den Führungstreffer nach einem Zuspiel von Jonas Hector, in der 81. Minute stellte er mit seinem zweiten Treffer den 4:1-Endstand her. Auch dieses Mal wurde der BVB-Kicker mit einem Superpass vom Kölner Abwehrspieler über die linke Seite bedient.

Ausgleich durch Aues Nazarov

Einziger Schockmoment im Spiel: Das Ausgleichstor zum 1:1 in der 31. Minute. Hector unterlief nach einem unkonzentrierten Zuspiel von Müller im Mittelfeld ein unglücklicher Querschläger, den Afran Ismaylov aufnahm und Nazarov bediente. Leno war chancenlos. Der Stürmer von Aue beendete mit seinem überlegten Abschluss nach 678 Minuten den deutschen Zu-Null-Rekord.

Die Löw-Mannschaft ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken, zeigte weiter Spielfreude und eine effektive Chancenverwertung. So stellte Thomas Müller nur fünf Minuten später nach einer Vorlage von Schürrle die erneute Führung her - bereits das fünfte Tor des Bayern-Angreifers in dieser Qualifikation. Mario Gomez erhöhte noch vor der Pause (45.) nach einer Flanke von Joshua Kimmich per Kopf auf 3:1. Die Aserbaidschaner wehrten sich tapfer und kamen noch mehrmals gefährlich vor das Tor von Leno. Aber spätestens mit dem 4:1 war die endgültige Entscheidung gefallen.

Nächstes Spiel am 10. Juni in Nürnberg

15 Zähler und 19:1 Tore stehen bei Deutschland nach der Partie im Tofik-Bakhramov-Stadion in Baku zu Buche. Die nächste Partie in der WM-Qualifikation findet am 10. Juni in Nürnberg statt, Gegner ist dann San Marino.