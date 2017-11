WM-Fakten 2018 Wer ist dabei? Wer sind mögliche Gegner der DFB-Elf?

Die Fußball-WM-Qualifikation ist auf der Zielgeraden, nur noch eine Mannschaft fehlt. Peru und Neuseeland ermitteln den letzten WM-Teilnehmer. Wer ist sicher in Russland dabei? Wer sind die möglichen Gegner Deutschlands in der Vorrunde? Alle Fakten im Überblick.

Als letztes europäisches Team hat sich Dänemark durch den Playoff-Erfolg gegen Irland für die WM-Endrunde in Russland qualifiziert. Die Dänen sind die 14. europäische Mannschaft. Fest stehen außerdem drei Teams aus der Nord- und Mittelamerikagruppe, vier Teams aus Südamerika, fünf Teams aus Asien und fünf aus Afrika. Als vorletzte Mannschaft qualifizierte sich Australien durch einen Sieg im Playoff-Rückspiel gegen Honduras. 31 der 32 WM-Plätze sind somit bereits fest vergeben. Um den letzten Platz spielen in der Nacht auf Donnerstag (3.15 Uhr) Peru (Südamerika) und Neuseeland (Ozeanien) im Nationalstadion von Lima. Das Hinspiel in Wellington endete 0:0.

Die WM-Teilnehmer 2018 Europa (14) Russland (qualifiziert als Gastgeber), Belgien, Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Island, Kroatien, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Serbien, Spanien Nord- und Mittelamerika (3) Costa Rica, Panama, Mexiko Südamerika (4) Argentinien, Brasilien, Kolumbien, Uruguay Asien (5) Australien, Iran, Japan, Saudi-Arabien, Südkorea Afrika (5) Ägypten, Marokko, Nigeria, Senegal, Tunesien

Die möglichen Vorrundengegner des DFB-Teams

Bundestrainer Joachim Löw

Deutschland könnte in der WM-Vorrunde bereits auf hochkarätige Gegner wie die früheren Weltmeister Spanien oder England treffen. Die 32 WM-Teilnehmer werden bei der Auslosung am 1. Dezember (16.00 Uhr) in Russland in vier Lostöpfen platziert. Deutschland ist in Topf eins mit den topgesetzten Mannschaften, Basis der Verteilung ist die Weltranglistenplatzierung aus dem Oktober.

Da Teams wie Spanien, England, Kolumbien oder Mexiko aber "nur" in Topf 2 sind, wären Duelle mit diesen Mannschaften bereits in der Vorrunde möglich. Bei der Auslosung werden zudem maximal zwei Teams aus Europa pro Gruppe zugelost. Die Mannschaften der übrigen kontinentalen Fußballverbände können in der Vorrunde überhaupt nicht auf Gegner ihres Verbandes treffen. Ein rein afrikanisches Vorrundenduell oder ein Südamerikaduell ist in der Vorrunde somit ausgeschlossen.

Lostöpfe für die WM-Auslosung 2018 am 1. Dezember Topf 1 Russland (Gastgeber)

Deutschland (Weltranglistenplatz 1)

Brasilien (2)

Portugal (3)

Argentinien (4)

Belgien (5)

Polen (6)

Frankreich (7) Topf 2 Spanien (8)

Schweiz (11)

England (12)

Kolumbien (13)

Mexiko (16)

Uruguay (17)

Kroatien (18)

Dänemark (19) Topf 3 Island (21)

Costa Rica (22)

Schweden (25)

Tunesien (28)

Ägypten (30)

Senegal (32)

Iran (34)

Serbien (38) Topf 4 Nigeria (41)

Australien (43)

Japan (44)

Marokko (48)

Panama (49)

Südkorea (62)

Saudi-Arabien (63)

Das letzte Qualifikationsspiel kann die Töpfe noch leicht durcheinanderwirbeln. Peru würde bei erfolgreicher Qualifikation in Topf 2 rücken und dadurch Dänemark in Topf 3 und Serbien in Topf 4 verdrängen. Setzt sich dagegen Neuseeland gegen Peru durch, rutschen die "Kiwis" in Topf 4, Dänemark bleibt in Topf 2, Serbien in Topf 3.