WM-Auslosung Trifft Deutschland gleich auf Spanien?

Spanien oder Peru? Für die deutschen Fußball-Weltmeister ist bei der WM 2018 in Russland von Hammergegner bis Losglück alles möglich. Am Freitag um 16.00 Uhr findet die Auslosung der Gruppen im Moskauer Kreml statt.

Als Weltmeister und ungeschlagenes Team in der Qualifikation ist Deutschland vor der Auslosung in einer komfortablen Situation. In Topf eins sind die besten Teams der FIFA-Weltrangliste, darunter das DFB-Team. Ein absolutes Hammerlos bleibt also aus. Auf dem Papier sind trotzdem zwei echte Knaller als Vorrunden-Gegner möglich: England und Spanien, die aufgrund ihrer überschaubaren Leistungen bei WM 2014 und EM 2016 nur in Topf zwei gelandet sind. Genauso gut könnte Deutschland aber "nur" auf Peru oder Kolumbien treffen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sogar höher, da diese Teams nicht in die Gruppe von Brasilien oder Argentinien gelost werden können.

Im schlimmsten Fall: Spanien, Costa Rica, Japan

In Topf drei warten unter anderem Dänemark, Schweden oder Costa Rica als schwerste Gegner. In Topf vier Serbien, Japan oder Südkorea. Generell kann das deutsche Team in der Vorrunde nur auf eine andere europäische Mannschaft treffen sowie je ein anderes Team pro Kontinent. Im schlimmsten Fall könnte die deutsche Gruppe so aussehen: Spanien/England, Costa Rica, Japan. Im besten Fall aber auch so: Peru, Iran, Panama. Ein schlechtes Omen ist eine harte Auslosung aber ohnehin nicht. Seit 2006 wurde immer das Team Weltmeister, das die laut Weltranglistenpositionen schwerste Gruppe erwischte.

Gastgeber Russland in Gruppe A

Sicher ist bereits, dass Gastgeber Russland (der rote Ball bei der Auslosung) zum Kopf der Gruppe A wird. Im Anschluss werden die weiteren Gruppenköpfe aus Topf eins bestimmt, ehe die weiteren Töpfe nacheinander geleert werden. Englands Fußball-Idol Gary Lineker wird die Zeremonie zur Auslosung der WM-Endrunde am 1. Dezember in Moskau leiten, WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose wird den WM-Pokal in den Kreml tragen.

WM-Quartier: Sotschi oder Moskau?

Bei den Buchmachern ist Deutschland momentan Top-Favorit auf den Titel. Nach der Auslosung wird Trainer Jogi Löw das WM-Quartier bestimmen, eine Frage, die für ihn sogar wichtiger sei als die WM-Lose, wie er kürzlich wissen ließ: Sotschi oder Moskau? - die Entscheidung wird sich daran orientieren, in welche Gruppe Deutschland gelost wird und wo die Spiele entsprechend stattfinden werden.

Die Lostöpfe im Überblick:

Topf 1: Deutschland, Russland, Brasilien, Portugal, Frankreich, Argentinien, Belgien, Polen

Topf 2: England, Spanien, Schweiz, Kroatien, Kolumbien, Peru, Mexiko, Uruguay

Topf 3: Dänemark, Island, Schweden, Costa Rica, Iran, Senegal, Tunesien, Ägypten

Topf 4: Serbien, Australien, Japan, Südkorea, Nigeria, Saudi-Arabien, Marokko, Panama