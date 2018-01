Nations League DFB-Elf trifft auf Frankreich und Niederlande

DFB-Präsident Reinhard Grindel setzt auf neue Spannung durch den Wettbewerb: "Einer von den Dreien wird absteigen und deswegen ist klar, das hat mit den Freundschaftsspielen die wir bisher hatten nichts mehr zu tun." Grindel hofft auch, dass die steigende Spannung wieder mehr Fans ins Stadion locken wird. Darauf setzt auch der Bundestrainer, der in Zukunft die Testmöglichkeiten eher in der EM-Qualifikation sieht. Joachim Löw will in die Qualifikations-Partien gegen kleinere Gegner nutzen um neue Spieler zu testen.

"Jawoll! Endlich mal kein Losglück, Gott sei Dank. Es ist super interessant, Niederlande und Frankreich, das sind Nachbarländer mit großer Fußball-Kultur und langer Fußball-Geschichte." Joachim Löw, Bundestrainer

Portugals früherer Mittelfeldstar Deco war Lospate für die deutsche Staffel A. Die deutsche Mannschaft war im Topf der besten Teams für die Spitzenstaffel gesetzt. Ein Duell mit Spanien, Portugal oder Belgien war dadurch in der Gruppenphase nicht möglich. Die vier Gruppensieger der Staffel A bestreiten im Juni 2019 das Finalturnier um den Nations-League-Sieg.

"Das ist mal eine Hammergruppe!!! Ein interessanter Start dieses neuen Wettbewerbs." Nationalspieler Thomas Müller

Nations League geht im September los

Die Nations League wird ab September bis Juni 2019 die bisher üblichen Test-Länderspiele ersetzen. Alle 55 Mitgliedsverbände der Europäischen Fußball-Union spielen in einem Ligensystem von A bis D und Play-offs unter anderem um vier von 24 Startplätzen für die EM 2020. Alle zwei Jahre soll es die Nations League geben. Das bedeutet, dass die EM-Qualifikation künftig nicht mehr im September im Anschluss an die WM- beziehungsweise die EM-Endrunde startet, sondern im darauffolgenden März - in diesem Fall im März 2019. Sie endet aber dennoch wie üblich im November.

Liga A Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Deutschland Belgien Portugal Spanien Frankreich Schweiz Italien England Niederlande Island Polen Kroatien

Liga B Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Slowakei Russland Österreich Wales Ukraine Schweden Bosnien-Herzegowina Irland Tschechien Türkei Nordirland Dänemark

Liga C Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Schottland Ungarn Slowenien Rumänien Albanien Griechenland Norwegen Serbien Israel Finnland Bulgarien Montenegro Estland Zypern Litauen