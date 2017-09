Nach den Fan-Ausschreitungen beim Länderspiel DFB-Präsident Grindel verurteilt "Nazisprüche"

"Wir alle distanzieren uns von Krawallmachern, die mit Nazisprüchen, mit beleidigenden Äußerungen aufgefallen sind", sagte Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), einen Tag nach den Fan-Krawallen am Rande des Länderspiels. Grindel zeigte Verständnis, dass die Mannschaft nach dem Spiel nicht in die Kurve gegangen ist. Nach Beleidigungen, auch gegen eigene Mitspieler, habe das Team ein Zeichen gegen "Gewalt, Nazisprüche und Krawallmachertum" gesetzt.

Grindel erklärte auch, wieso es überhaupt zu solchen Ausfällen kommen konnte. Üblicherweise werden Tickets personalisiert abgeben. Mögliche Krawallmacher könnten dadurch theoretisch schon vor dem Spiel identifiziert werden. Da das Länderspiel in Prag aber nicht ausverkauft war, habe der tschechische Fußballverband Tickets in den freien Verkauf gegeben. Was beim Länderspiel geschehen ist, gehöre "nicht zur Fußballkultur".

Hummels: Hat nichts mit Fußball zu tun

Siegtorschütze Mats Hummels hatte bereits am Samstagabend (01.09.17) unmittelbar nach dem Spiel deutliche Worte gefunden. "Timo Werner wurde beleidigt, bepöbelt, dann fangen die Fans an, diesen Scheiß zu rufen. Da distanzieren wir uns komplett von, damit wollen wir nichts zu tun haben", sagte Hummels: "Das sind keine Fans, das sind Krawallmacher, Hooligans, die haben nichts mit Fußballfans zu tun. Die müssen wir aus dem Stadion rauskriegen."