Löw nominiert Kader Podolski letztmals im DFB-Aufgebot

Werner könnte als 87. Spieler in der Ära Löw seinen Einstand in der Nationalmannschaft geben. Auf weitere Experimente verzichtet Löw in seinem 24-köpfigen Kader für den Länderspiel-Klassiker gegen England am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD) in Dortmund und das WM-Qualifikationsspiel vier Tage später in Baku gegen Aserbaidschan. Abwehrchef Jerome Boateng von Rekordmeister Bayern München wird nach langer Verletzungspause noch geschont, dafür kehrt Antonio Rüdiger erstmals seit seinem vor der EM 2016 erlittenen Kreuzbandriss in die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zurück.

"Würdiger Abgang" für Podolski

Der 31-jährige Podolski wird gegen England nach 13 Jahren im Nationalteam sein 130. und letztes Länderspiel bestreiten. «Es ist toll, dass Lukas in diesem fantastischen Rahmen verabschiedet wird. Er erhält damit einen würdigen Abgang, und den hat er sich verdient. Spiele gegen England sind absolute Klassiker, dazu noch vor den großartigen Fans in Dortmund. Ich gehe davon aus, dass es sehr stimmungsvoll werden wird", sagte Löw, der unter anderem auf die verletzten bzw. erkrankten Marco Reus, Ilkay Gündogan und Mario Götze verzichten muss.

WM-Ticket möglichst früh lösen

Nach dem Klassiker gegen England geht es für Deutschland in Baku in der WM-Qualifikation weiter. Deutschland führt die Quali-Gruppe C souverän mit fünf Punkten Vorsprung auf Norwegen und Aserbaidschan an. "Unser Ziel ist es, das Ticket für die WM so früh wie möglich zu lösen. Dabei sind wir bislang auf einem sehr guten Weg - und diesen wollen wir nicht verlassen. Die Aufgabe in Baku ist alles andere als einfach, zu Hause hat Aserbaidschan zuletzt gegen Norwegen gewonnen, wir sind also gewarnt. Aber ich habe großes Vertrauen in meine Spieler", sagte Löw.