Rückkehr als Vereinstrainer? Löw: Nie mehr Bundesliga

Eine Rückkehr in die Bundesliga kommt für den Weltmeister-Coach nicht in Frage. Auf die Frage, ob er nie mehr einen Bundesliga-Club übernehmen werde, antwortete Löw wenige Tage vor den beiden WM-Qualifikationsspielen gegen Tschechien und Nordirland: "Stimmt."

Immerhin: Die Qualität der Liga sieht er im Vergleich zur finanzkräftigen englischen Premier League oder der Primera Division in Spanien auf einem hohen Niveau. "Die wichtige Aufgabe ist, junge Spieler zu entwickeln. Das ist die Zukunft", sagte er. "Da sehe ich Deutschland führend. Da sind wir weiter als andere Ligen, in denen viel Geld bezahlt wird."

"Das Vertrauen ehrt mich"

Löw ist seit zehn Jahren Nationaltrainer, sein Vertrag läuft nach der WM 2018 aus. Derzeit sieht der 56-Jährige keine Veranlassung, dem Wunsch von DFB-Präsident Reinhard Grindel nachzukommen und den Kontrakt zu verlängern. "Das Vertrauen ehrt mich, aber momentan gibt es keinen Grund dafür. Jetzt freue ich mich zunächst einmal auf die WM 2018 in Russland", betonte Löw. Abnutzungserscheinungen könne er bislang bei sich noch nicht erkennen, der Titelgewinn bei der WM 2014 treibt ihn an. "Ich habe eine hohe Grundmotivation in mir. Für mich ist 2014 ein Ansporn. Ich will diesen Titel verteidigen."