Doppel-Comeback Löw nominiert Götze und Gündogan

Bundestrainer Joachim Löw holt Mario Götze und Ilkay Gündogan nach einem Jahr Zwangspause zurück in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Sie sollen in der "Woche der Klassiker" gegen England und Frankreich spielen.

Der Coach nominierte den Dortmunder WM-Finaltorschützen und den Strategen vom Premier-League-Spitzenreiter Manchester City für die Partien gegen England am 10. November in London und vier Tage später gegen Frankreich in Köln.

Rückkehr nach Stoffwechselstörung und Kreuzbandriss

Götze war wegen einer komplizierten Stoffwechselstörung lange ausgefallen, Gündogan hat sich von einem Kreuzbandriss erholt. Beide haben zuletzt am 15. November 2016 gegen Italien (0:0) in Mailand für die Weltmeister-Mannschaft gespielt. "Sie haben sich nach ihren Zwangspausen wieder stabilisiert. Sie spielen in ihren Klubs wieder wichtige Rollen und sind im Rhythmus", sagte Löw. Die Überraschung im 25er-Kader ist Linksverteidiger Marcel Halstenberg von RB Leipzig. Löw bescheinigt dem 26-Jährigen "konstant gute Leistungen".

Fünf Langzeitverletzte fallen aus

Nicht dabei ist Stürmer Mario Gomez vom VfL Wolfsburg. Kapitän Manuel Neuer (Mittelfußbruch), Thomas Müller (Muskelfaserriss) und Marco Reus (Reha nach Kreuzbandriss) stehen Löw nicht zur Verfügung. Die Confed-Cup-Sieger Jonas Hector (Syndesmoseriss) und Leon Goretzka (knöcherne Stressreaktion im Unterschenkel) fehlen ebenfalls.

Spanien, Brasilien und dann die WM-Nominierung

Nach dem Jahresabschluss stehen vor der Nominierung des 23er-Kaders für die WM 2018 in Russland noch die Spiele gegen Spanien (23. März in Düsseldorf) und den Rekordweltmeister Brasilien (27. März in Berlin) auf dem Programm.