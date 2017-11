Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Mit einer Nullnummer in Wembley startete die Fußball-Nationalmannschaft in ihre WM-Experimentierphase. Beim Klassiker in England unterhielt Joachim Löws Team vor allem in der ersten Hälfte.