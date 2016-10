EM-Logo für München 2020 Wittelsbacherbrücke führt zum Pokal

In München wurde das Logo für die vier Spiele der Fußball-EM 2020 in der Landeshauptstadt vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei eine Isarbrücke.

Bei allen Co-Gastgebern der auf 13 Städte in Europa verteilten Endrunde sind auf dem Emblem die Silhouetten von sechs mehrfarbigen Fans rund um die silberne Henri-Delaunay-Trophäe auf einer grünen Brücke dargestellt. Für München wird das Logo durch die Wittelsbacherbrücke ergänzt, die in der bayerischen Landeshauptstadt über die Isar führt. Präsentiert wurde das Logo vom UEFA-Präsidenten Aleksander Ceferin im Beisein von DFB-Boss Reinhard Grindel und Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.

"Wir sind sehr stolz dass die EM bei uns im Stadion stattfindet. Bayern, München und der FC Bayern sind ein guter Gastgeber." Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge

Drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale

In München werden in vier Jahren im Stadion des FC Bayern drei Begegnungen in der Gruppenphase sowie ein Viertelfinale ausgespielt. Neben Deutschland sind Aserbaidschan, Belgien, Dänemark, Ungarn, Irland, Italien, die Niederlande, Rumänien, Russland, Schottland, Spanien und England Gastgeber. Im Londoner Wembley-Stadion finden beide Halbfinalspiele sowie das Finale statt.

"Mit der erstmals über den ganzen Kontinent verteilten EM rücke der Wettbewerb näher an die Fans, die dem Fußball erst Leben einhauchen, heran." UEFA-Präsident Aleksander Ceferin

Deutsche Mannschaft zweimal in München

Die EURO wird auch 2020 wieder mit 24 Mannschaften ausgetragen. Sollte sich die deutsche Nationalmannschaft qualifizieren, dürfte sie zweimal in München antreten. In der K.o.-Phase hätte sie allerdings keine Heimspiel-Garantie mehr.