Serge Gnabry Rekord-Debütant plötzlich ganz oben dabei

Nur 33 Spiele als Profi hatte Serge Gnabry vor seinem Debüt in der A-Elf bestritten. Mit seinem Dreierpack in San Marino steht er plötzlich im Mittelpunkt. Der 21-Jährige Shooting-Star will das aber nicht überbewerten.