Countdown für den Confed Cup "Horizonterweiterung" für Perspektivspieler

Gleich nach dem Wiedersehen in Frankfurt verdeutlichte die neue deutsche Fußball-Generation ihren immensen Confed-Cup-Ehrgeiz. Beim Probelauf für die WM 2018 streben Joachim Löws Perspektivspieler nach einem Erfolg.

Der Bundestrainer kann im Vorbereitungs-Endspurt auf den Confederations Cup in Russland mit seinem kompletten Aufgebot planen. Alle 22 Spieler trafen nach dem Kurzurlaub in Frankfurt ein. Allerdings fehlen bei dem Turnier alle Weltmeister von Manuel Neuer über Mesut Özil und Thomas Müller bis Toni Kroos.

"Ziel des Weltmeisters sind Titelgewinne"

Der Ehrgeiz der Nachrücker im Kreis der neu zusammengestellten Mannschaft ist dennoch groß. "Das Turnier ist für jeden von uns wichtig", sagte der zukünftige Münchner Niklas Süle. Löws Perspektivspieler sehen sich als Repräsentanten des deutschen Fußballs in der Pflicht. "Wenn du als Weltmeister zum Confed Cup fährst, ist es immer ein Ziel, Titel zu gewinnen", sagte Emre Can vom FC Liverpool.

"Horizonterweiterung statt Risiko"

Auch Löw hat im eigentlich ungeliebten Turnier in vier russischen Städten schon einen ganz speziellen Reiz ausgemacht. "Ich sehe beim Confed Cup überhaupt kein Risiko, ganz im Gegenteil", sagte der Bundestrainer entschlossen.

"Die Russen werden unsere Stars im kommenden Jahr sehen. Der Confed Cup ist ein Turnier zum Testen – für den Gastgeber genauso wie für uns." Bundetrainer Joachim Löw

Die Herausforderung, die am kommenden Montag in Sotschi gegen Australien beginnt, sei "eine Chance" und "eine Horizont-Erweiterung" für sein Personal, betonte Löw. "Es wird für einige Spieler eine wichtige Erfahrung sein, mit der A-Mannschaft gegen Australien, Kamerun oder Chile zu spielen. Denn das ist noch etwas anderes als Bundesliga oder Europa League. Das sind andere Mentalitäten, andere Ideen vom Fußball als das, was wir hier kennen", erklärte der Weltmeistercoach.