Fußball-Confed-Cup in Russland Dem Videobeweis fehlt noch reichlich Feinschliff

Es lief die 56. Minute im "Fisht"-Olympiastadion von Sotschi. Deutschlands Torwart Bernd Leno konnte einen eigentlich harmlosen Schuss nur nach vorne abprallen lassen, Australiens Tomi Juric staubte zum 2:3-Anschlusstreffer ab. So sahen es die knapp 30.000 Zuschauer im Stadion und ein paar Millionen an den Fernsehgeräten und vor den Internetstreams. Doch Schiedsrichter Mark Geiger aus den USA war sich wohl nicht so ganz sicher.

Zum vierten Mal bei diesem Turnier kam der Videobeweis zum Einsatz. Geiger hatte ein Handspiel des Torschützen vermutet. Erst als die Videoreferees am Monitor keines feststellen konnten, ließ Geiger den Treffer zählen und schritt zum Anstoßpunkt. Bis dahin war über eine Minute vergangen.

Auswertung zu lang, Kommunikation zu unklar

Zu lang, sagen die Kritiker der neuen Technologie, die Fehler bei Schiedsrcihterentscheidung minimieren soll. 56 Sekunden, 2:09 Minuten, 1:08 Minuten, 1:05 Minuten - so viel Zeit verging bei den bisher vier eingesetzten Videobeweisen beim Confed Cup. Kein Wunder: Die Videoschiedsrichter können strittige Szenen aus bis zu 34 Kameraperspektiven prüfen.

Das Kernproblem aber: Die Zuschauer, aber auch die Spieler, Trainer und Verantwortlichen sind in dieser Zeit schlecht informiert. Wieso gibt es gerade einen Videobeweis? Diese Information lässt sich nur schwer kommunizieren. So standen die Spieler meist ratlos auf dem Rasen herum, während die Videoreferees in ihrer Kammer zu Werke gingen. Immerhin: Die Schiedsrichter zeichnen währenddessen mit den Armen ein Viereck in die Luft um zu zeigen, dass ein Videobeweis zum Einsatz kommt. Die Frage nach dem "Wieso" bleibt aber offen.

FIFA-Präsident "extrem glücklich"

Freilich hat der Fußball-Weltverband FIFA den Confed Cup erst einmal zur Testphase erklärt, vorschnelle Schlüsse sollen nicht gezogen werden. Dennoch preschte FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits nach vorne, er sei "extrem glücklich" mit der technischen Unterstützung, dies sei "die Zukunft des modernen Fußballs." Vorsichtiger formulierte es Bundestrainer Joachim Löw nach dem Sieg gegen Australien und der ersten Bekanntschaft des DFB-Teams mit dem Videobeweis. "Ich glaube, dass man etwas abwarten muss. Es ist für uns alle etwas ungewohnt, wenn der Schiedsrichter das Spiel für ein, zwei Minuten unterbricht. Aber bislang hat es sich bewährt", sagte Löw.

Immerhin räumt auch die gerne zur Euphorie neigende FIFA ein, dass die Präsentation der Abläufe für die Fans im Stadion und am Fernsehgerät noch verbesserungswürdig sei. Nach den ersten Videobeweisen am Wochenende hatte die FIFA versucht, mit Videos und Erklärungen in den sozialen Netzwerken und auf ihrer Webseite nachzusteuern.

Entscheidung im März 2018

Unabhängig vom Ausgang des Testballons beim Confed Cup wird der Videobeweis ohnehin erst einmal weiter intensiv getestet - ohne ihn sofort zur Pflicht zu machen. Frühestens im März wollen die internationalen Regelhüter vom International Football Association Board (IFAB) eine Entscheidung treffen. Dann wäre allerdings sogar schon ein Einsatz bei der WM 2018 möglich. Nur das IFAB kann über Änderungen der weltweiten Fußballregeln entscheiden.

Wird die Bundesliga "langsam"?

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat sich freiwillig beim IFAB als Testliga gemeldet. "Wir fühlen uns aufgrund der umfangreichen Vorbereitungen gut gerüstet", sagte DFL-Direktor Ansgar Schwenken am Montag (19.06.17). Allerdings könnte nach den Erfahrungen beim Confed Cup durchaus auch in der DFL noch Optimierungsbedarf - schon vor dem Start - auftreten. Mit zwei bis drei Videobeweisen rechnet die DFL pro Spieltag. Entscheiden soll dann ein einzelner Videoreferee. Beim Confed Cup kommen dagegen drei pro Partie zum Einsatz.