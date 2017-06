Confed Cup gegen Chile Löw vor einem Jubiläumssieg

Seit seinem Amtsantritt im August 2006 gewann das DFB-Team 99 Spiele, kam auf 26 Unentschieden und verlor 23-mal. Mit einem Sieg gegen Chile könnte der Coach also die "Hundert" vollmachen. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn die DFB-Auswahl feierte in den bisherigen acht Begegnungen mit den Südamerikanern fünf Siege und musste nur zwei Niederlagen hinnehmen (12:7 Tore). Ein Selbstläufer dürfte es nach Einschätzung Löws aber keineswegs werden.

Perspektivteam "mit Parallelen zu den Weltmeistern 2010

Der Bundestrainer setzte insgesamt 119 Spieler ein und verhalf 94 Neulingen zu ihrer Premiere. Passend dazu ist, dass er für die Mini-WM in Russland nur noch drei Weltmeister von 2014 um Kapitän Julian Draxler berufen hat. Stattdessen setzt in seinem 21er-Kader auf junge Talente. Sein Ziel lautet, mehrere Spieler so weit zu bringen, dass sie "2018, 2020 oder 2022 dabei" sind. In seinem Perspektivteam sieht der Trainer Parallelen zu den Anfängen vieler späterer Weltmeister 2010. Damals seien Spieler wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Sami Khedira, Mesut Özil oder Thomas Müller bei der WM in Südafrika neu in der Nationalmannschaft gewesen, sagte Löw: "Sie waren wissbegierig, sie waren hungrig - und diese Generation ist jetzt genau so, die sind auch wissbegierig, die sprühen vor Ehrgeiz, die wittern ihre Chance."

Chile setzt auf die "goldene Generation"

Der Gegner setzt hingegen auf seine Routiniers. Chile hält an der "goldenen Generation" um Sánchez (28 Jahre), Bayern Münchens Mittelfeld-Motor Arturo Vidal (30) oder Torwart-Routinier Claudio Bravo (34) fest. Nach dem mühevollen Turniereinstand gegen Kamerun (2:0) sucht der Copa-América-Champion gegen Löws Team den entscheidenden Schritt in die Zukunft. "Dies ist die Gelegenheit, einen neuen Meilenstein für Chile zu setzen", prophezeite der frühere Hamburger Marcelo Díaz (30).