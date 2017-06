Confed Cup DFB-Team erkämpft gegen Chile ein Unentschieden

Neben Marc-Andre ter Stegen, der im Tor wie vom Bundestrainer angekündigt Bernd Leno ersetzte, kam auch Emre Can neu ins Team. Der Liverpooler sollte neben Sebastian Rudy für mehr Stabilität im defensiven Mittelfeld sorgen. Neben Julian Brandt blieb auch Sandro Wagner auf der Bank.

Verdienter Ausgleich

Die Chilenen griffen schon früh an. DFB-Tormann ter Stegen wurde bereits in der 2. Minute von Arturo Vidal geprüft. Vier Minuten später musste er schon hinter sich greifen. Denn einen schlampigen Pass von Shkodran Mustafi holte sich Vidal und bediente Alexis Sanchez. Der Chilene ließ sich die Chance zum ersten Treffer nicht nehmen. 1:0 für Chile. Das Team um Kapitän Julian Draxler versuchte dagegenzuhalten. Mehr Torgefahr ging aber weiter vom Gegner aus. In der 19. Minute knallte Eduardo Vargas das Leder an die Latte. Löws Defensive wackelte bei den schnellen Angriffen. Mangels Ideen war auch keine Lösung für die deutsche Offensive zu sehen. Can (36.) setzte den Ball aus 20 Metern neben den Kasten von Johnny Herrera.

Völlig überraschend kam deshalb der Ausgleich. Jonas Hektor legte mustergültig quer auf Lars Stindl, die einzige Spitze der DFB-Elf verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff hielt ter Stegen noch gegen Vargas das Ergebnis fest.

Chilenen weiter angriffslustig

Die Chilenen starteten mit einem Freistoß in die zweite Hälfte, den Sanchez (48.) über den Kasten schob. Im Gegenzug schickte Kimmich (52.) seinen Freistoß knapp an den Fünfmeterraum, doch Herrera klärte sicher. Dem deutschen Spiel fehlte weiter die Ruhe, die Chilenen ließen aber auch wenig Raum für einen geordneten Spielaufbau. Immerhin setzte der bis dahin unauffällige Leon Goretzka ein Zeichen. Der Gladbacher zog aus spitzem Winkel zum ersten Torschuss des deutschen Teams in der zweiten Hälfte ab. Allerdings kein Problem für Herrera. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden.