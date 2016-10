Klose beendet aktive Karriere WM-Rekordtorjäger wird DFB-Praktikant

Miroslav Klose wird Lehrling und Lehrmeister zugleich. 28 Monate nach dem WM-Triumph von Rio kehrt der deutsche Rekordtorschütze als Praktikant zur Fußball-Nationalmannschaft zurück. Im Stab von Chefcoach Joachim Löw soll der 38-Jährige bei den Länderspielen in San Marino am 11. November und vier Tage später in seiner alten Wahlheimat Italien erste Erfahrungen für eine mögliche Trainerkarriere sammeln und seinen jungen Nachfolgern das Toreschießen beibringen.

Alleiniger WM-Rekordtorschütze

Das letzte Mal trug Miroslav Klose beim WM-Triumph am 13. Juli 2014 im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro das DFB-Trikot. Im Finale der Weltmeisterschaft 2014 feierte er mit der Nationalmannschaft einen 1:0-Sieg gegen Argentinien. Insgesamt bestritt Klose 137 Länderspiele und erzielte dabei 71 Treffer – damit ist er der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der DFB-Auswahl und absolvierte nach Lothar Matthäus (150 Spiele) die zweitmeisten Einsätze. Zudem ist Klose mit 16 Treffern der alleinige WM-Rekordtorschütze. Insgesamt nahm der 38-Jährige zwischen 2002 und 2014 an vier Weltmeisterschaften und drei Europameisterschaften teil. Sein letzter Verein war Lazio Rom, bei dem er bis zum Sommer noch spielte.