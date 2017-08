Nach "Zoff" mit der ARD Mehmet Scholl rückt etwas gerade

Schon unmittelbar nach den beiden Halbfinalpartien, für die Scholl als ARD-Experte vorgesehen war, hatte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky eingeräumt: "Ja, es gab eine Meinungsverschiedenheit." Nun brachte der Ex-Bayern-Profi in seiner Sendung "Mehmets Schollplatten" erstmals selbst Licht ins Dunkel: Die Vorberichterstattung zu den Spielen sei ihm zu negativ gewesen - und das nicht zum ersten Mal bei der für die Übertragung zuständigen Landesrundfunkanstalt.

"Keine Relevanz in dem Moment"

Konkret ging es um einen Bericht über Doping in der russischen Nationalmannschaft bei der WM vor drei Jahren. "Eine ganze Mannschaft sei gedopt gewesen. Die haben aber natürlich nichts gewonnen, und ich hätte mich dazu äußern sollen", so Scholl. Und weiter: An diesem Tag habe dieses Thema "nichts in der Sendung verloren" gehabt. "Es hatte in dem Moment überhaupt keine Relevanz."

"Und dann bin ich gegangen!"

Und diesmal wurde es Scholl zu viel: "Ich habe noch nie was gesagt in neun Jahren. Aber diesmal wollte ich, dass die Story draußen bleibt. Und dann haben die gesagt, die bleibt nicht draußen und ich darf mich nicht ins Programm einmischen. Daraufhin habe ich gesagt, ich gehe. Und dann bin ich gegangen."

Schon häufiger habe er sich vor der Kamera zu Negativthemen geäußert, "was mir dann regelmäßig um die Ohren geflogen ist", so der Fußballfachmann. Beim Confed Cup sprang Thomas Hitzlsperger als Experte ein. Künftig wird Scholl aber weiterhin für die "Sportschau" als Experte tätig sein.

Doping? Das Schlimmste für den Sport!

Mehmet Scholl (r.) mit Bayern2-Moderator Achim Bogdahn

Dass man ihm nach dieser Geschichte unterstellt habe, er sei nicht gegen Doping im Fußball, beantwortete Scholl auf seine Art: "So ein Käse. Doping ist das Schlimmste für den Sport, das macht den Sport kaputt, den Sportler kaputt, das macht die Glaubwürdigkeit kaputt. Ich habe da eine ganz klare Meinung, Doping muss ganz ganz hart bestraft werden. Aber an diesem Tag hatte diese Thema nichts in der Sendung verloren."