Bayerische Vereine in der Länderspielwoche Pleiten, Pech und Posaunen in der Pause

Fußball-Weltmeister Thomas Müller erstaunt das aufkommende Krisengerede um den FC Bayern München nach zuletzt zwei sieglosen Spielen. "Mit unserem neuen Trainer haben wir beim FC Bayern die ersten acht Pflichtspiele gewonnen, zuletzt zweimal nicht, und schon ist wieder Feuer unterm Dach", sagte der 27 Jahre alte Offensivspieler in einem Interview.

Würzburg sorgt für weiteren Ausrutscher von Ingolstadt

Eigentlich hatte FCI-Coach Markus Kauczinski nach zuletzt sechs sieglosen Ligaspielen für den Test gegen die Würzburger Kickers einen "taktischen Neuanfang" versprochen. Geklappt hat das nicht, der Bundesligist verlor gegen den Zweitligisten mit 1:2. Aber dafür könnte ja der Aufsteiger Geschmack gefunden haben, an Spielen gegen erstklassige Gegner.

Verletzungsserie beim FC Augsburg

Fußball-Bundesligist FC Augsburg beklagt den nächsten Ausfall. Nach Jan-Ingwer Callsen-Bracker, Marvin Friedrich, Caiuby, Dominik Kohr und Raul Bobadilla ist Gouweleeuw des sechste Spieler, der FCA-Trainer Dirk Schuster derzeit nicht zur Verfügung steht.

Nürnberg meldet rote Zahlen

Der 1. FC Nürnberg klagt erneut über rote Zahlen. Wie Club-Finanzvorstand Michael Meeske auf der Mitgliederversammlung mitteilte, steht für das entsprechende Geschäftsjahr ein Jahresfehlbetrag von 1,9 Millionen Euro zu Buche.

Neuzugang bei ruhigen Löwen

Beim TSV 1860 München ist es hingegen sogar trotz zuletzt vier Spielen ohne Sieg ruhig. Die Löwen melden sogar einen Neuzugang. Sie haben den zuletzt vereinslosen Abwehrspieler Sebastian Boenisch verpflichtet. Der kommt mit der Erfahrung von 124 Bundesligaspielen für Schalke 04, Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Möglich wurde die Verpflichtung außerhalb der Transferperiode, weil der Spieler nach dem Vertragsende bei Bayer im Juni bislang keinen neuen Verein gefunden hatte.

Kleeblättler ohne Sorgen

Und in Fürth ist es richtig still. Sogar das Wintertrainingslager wurde dort abgesagt. Der Verein werde in diesem Jahr nicht in den Süden reisen und stattdessen zu Hause trainieren, meldeten die Franken. Vor drei Jahren habe man damit bereits positive Erfahrungen gemacht, sagte Sportdirektor Martin Meichelbeck.