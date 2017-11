Kurs-Korrektur beim Videobeweis DFB-Präsident ist "nicht glücklich"

Nach der anhaltenden Debatte um den Videobeweis hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Anweisungen an die Bundesliga-Schiedsrichter verändert. In einem von den Schiedsrichter-Bossen Lutz Michael Fröhlich und Hellmut Krug unterzeichneten DFB-Schreiben vom 25. Oktober, das an alle Bundesligisten verschickt wurde und das dem Sportmagazin kicker vorliegt, ist von einer "Kurs-Korrektur" die Rede.

Der Videoschiedsrichter soll demnach künftig auch dann eingreifen, wenn keine klare Fehlentscheidung des Unparteiischen vorliegt. Vor der Saison hatte der DFB kommuniziert, dass das technische Hilfsmittel nur zum Einsatz komme, "wenn der Schiedsrichter auf dem Spielfeld eine klare Fehlentscheidung getroffen oder eine entscheidende Szene übersehen hat".

"Videoassistent ist kein Oberschiedsrichter"

DFB-Präsident Reinhard Grindel äußerte nach dem Brief der Schiedsrichter-Abteilung seines Verbandes bezüglich einer Anpassung beim Videobeweis sein Unverständnis. "Dieses Schreiben wurde mit mir nicht abgestimmt", sagte Grindel bei NDR Info: "Ich bin darüber nicht glücklich." Der Schiedsrichter solle weiter "das Sagen" haben und der "Videoassistent kein Oberschiedsrichter" sein.