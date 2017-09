Klaus Augenthaler wird 60 "Wenn ich einen Ball sehe, muss ich drauf hauen"

Zum 60. Geburtstag will er endlich Schluss machen mit einem alten Laster, das er "dummerweise" als 17-Jähriger beim FC Bayern angefangen hat. Ansonsten juckt es Klaus Augenthaler immer noch im Fuß, wenn er einen Ball sieht.

Fußball hat für Klaus Augenthaler nichts von seiner Faszination verloren: "Am besten ist es, wenn ich noch jemanden hab, mit dem man einen Pass spielen kann, dann vergesse ich alles um mich." Seit er vor eineinhalb Jahren eine neue Hüfte bekam, hat er neben dem Kicken aber auch wieder Spaß am Skifahren und Tennisspielen - wenn er nicht gerade in Sachen Fußball unterwegs ist. Ein Laster begleitet ihn schon fast ebenso lang wie der Ball. Das Rauchen hat er sich damals nach seinem Wechsel aus der Oberpfalz nach München angewöhnt und nie ein Hehl daraus gemacht.

Im Rückblick hätte England gereizt

Ein Teffer für die Geschichtsbücher - vom Mittelkreis traf Augenthaler 1989 ins Tor von Uli Stein.

Fernweh, das ist zwar etwas, das Augenthaler weder als Spieler noch als Trainer kannte, aber jetzt ist er seit Juli wieder beim FC Bayern München in der internationalen Jugendtrainerausbildung tätig und da geht's dann schon mal nach Bali, Thailand oder Los Angeles. Als Spieler hat ihn das nie gereizt. "Ich bin bodenständig," sagt er von sich selbst und über 20 Jahre als Spieler und Trainer für den FC Bayern stehen dafür. Im Rückblick hätte ihn die englische Premier League schon gereizt, aber der Wechsel damals als 17-Jähriger aus dem niederbayerischen Vilshofen nach München war ein "großer Sprung", weiter musste es damals nicht sein.

404 Bundesligaspiele hat er für den Rekordmeister bestritten, wurde sieben Mal Deutscher Meister und drei Mal DFB-Pokalsieger. Legendär sein Tor des Jahrzehnts gegen Uli Stein, ein 50-Meter-Schuss vom Mittelkreis aus.

Kürzeste Pressekonferenz der Bundesliga

Als Trainer erweiterte Augenthaler seinen Radius, es ging es immerhin bis nach Graz, Leverkusen und Wolfsburg: "Nürnberg zählt für mich nicht als Ausland". Für Furore sorgte vor allem seine "One-Man-PK" in Wolfsburg. Zwei Spieltage vor Schluss steckte der VfL in Abstiegsnöten und der Trainer wollte die Fans aufwecken. Er nahm sich Louis van Gaal für seine Vier-Fragen-Pressekonferenz als Vorbild und erreichte zumindest das sportliche Ziel: "Wir haben einen Punkt geholt, die Mannschaft ist drin geblieben und ich bin entlassen worden."

Aus dem deutschen Profifußball blieben die Angebote danach aus, 2007 noch ein kurzes Engagement in Unterhaching - das war's. Angebote gibt es nach wie vor, doch ins Ausland zu gehen, wie einige seiner Kollegen, das wäre nichts für Augenthaler: "Es sind Anfragen da, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nach China gehe." Ihm gefällt sein Leben in Bayern.

Zum Beispiel als Experte bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1 oder bei seinem Ausflug in die Bezirksliga Oberpfalz. Sein Engagement beim SV Donaustauf brachte ihn zurück in die Schlagzeilen, vor allem aber hat es ihm Spaß gemacht wieder mal auf dem Platz zu stehen. Ohne Fußball fehlt einfach etwas in seinem Leben.

Bodenständig in Bayern - statt Millionen in China

Golf spielen hat er ein paar Mal probiert, ist aber dann doch lieber beim Fischen geblieben. Das passt auch besser ins Klischee des Weißbier trinkenden Urbayern. Gegen das er inzwischen auch nicht mehr angeht, auch wenn Augenthaler gern mal ein Glas Rotwein trinkt.

Mit seiner Rückkehr zum FC Bayern im Juli als Experte im vereinseigenen Fernsehen und als Trainer schließt sich ein Kreis - und vielleicht schafft er jetzt mit 60 dort noch einmal einen Neuanfang - ganz ohne Zigaretten.