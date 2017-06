"50-plus-1" "Die Regel kann kippen"

Hasan Ismaik will mehr. Vor allem mehr Rendite und mehr Einfluss. Der Ankündigung des Investors des TSV 1860 München, juristisch gegen die in Deutschland geltende "50-plus-1-Regel" vorzugehen, ist zwar bislang noch keine Klage gefolgt. Der Münchner Fachanwalt für Sport und Kartellrecht, Marc-Eduard Orth, sähe aber gute Chancen, die Regelung vor einem staatlichen Gericht zu kippen.

"Es muss jemand her, der die Regelung angreift und endlich mal Rechtsklarheit schafft." Marc-Eduard Orth

Den Grund sieht Orth im EU- und vor allem im Kartellrecht, das dem marktbestimmenden Einfluss der Kapitalanleger einen Riegel vorschieben kann. Schließlich ist der Deutsche Fußball Bund (DFB) konkurrenzlos und hat so eine Monopolstellung inne. Und der Monopolist möchte seinen Einfluss von außen regulieren.

"Ich glaube, man muss sich davon trennen zu glauben, dass der Verband die Interessen der Sportler, der Fans, der Aktiven vertritt. Das ist, glaube ich, einfach ein Irrtum. Er vertritt irgendwelche Interessen, aber das sind vielleicht auch mal seine eigenen." Marc-Eduard Orth

Deshalb hat der DFB bei Einführung der "50-plus-1-Regel" gleich selbst für die Ausnahme gesorgt. Ohne diese Ausnahme hätten wir etwa den Werksklub Bayer Leverkusen nicht mehr in der Bundesliga. Brisanterweise bietet gerade diese Ausnahme den Gegnern einen guten Ansatz, um die Regel auszuheben.

"Die Regelung lässt sich jetzt schon denkbar leicht umgehen. Das sieht man an Fällen wie Leipzig. Und auch die Regulatoren - sei es die Liga oder der DFB - sind offenbar bereit, sehr großzügig mit dieser Regelung umzugehen." Marc-Eduard Orth

Dennoch halten sie an ihr fest. Jedenfalls so lange, bis sich ein potenter Kläger an einem staatlichen Gericht findet. Dies könnte Hasan Ismaik sein.