Joachim Löw im BR-Sport-Interview "Der Videobeweis macht den Fußball gerechter"

"Warum die Ergebnisse nicht so gestimmt haben, hat bei jedem Verein andere Gründe. Was mich manchmal ein bisschen stört ist, dass manche Mannschaften das ganze Jahr von einem Platz in Europa sprechen und alles darauf ausrichten, dieses Ziel zu erreichen. Wenn es aber dann in die neue Saison geht und diese Spiele stehen an, dann dann hört man manchmal, die Belastung sei zu hoch oder man sieht nicht die Stammelf auf dem Platz. (...)



Jeder Verein muss selber entscheiden, wie er eine Europapokalsaison angeht. Ich denke, dass viele Vereine mit den vielen Spielen und Reisen noch nicht umgehen können. Das erfordert ein bisschen eine andere Denkweise. Die Bayern und Dortmund sind das gewohnt und haben ihre Kader auch danach ausgerichtet. Aber manche Mannschaften haben dann gerade in diesen internationalen Spielen viel rotiert. Und dann muss man in Kauf nehmen, dass man in der Europa League nicht ins Achtelfinale kommt, weil die anderen oft mit ihrer besten Mannschaft spielen. Dazu kommt, dass die Mannschaften aus Frankreich oder auch aus den skandinavischen Ländern aufgeholt haben. Wir müssen schon aufpassen, dass das nicht zur Regel wird."