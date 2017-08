222-Millionen-Transfer perfek Neymar wechselt nach Paris

Der Rekordwechsel des Fußball-Stars Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris St. Germain ist perfekt. Der 25-Jährige unterschrieb am Donnerstagabend in Paris einen Fünfjahresvertrag. Heute soll der Brasilianer vorgestellt werden.

Die Anwälte des Fußball-Profis Neymar haben zuvor die vom FC Barcelona festgelegte Ablöse in Höhe von 222 Millionen Euro direkt an den FC Barcelona bezahlt. "Ich bin sehr glücklich, mich Paris St. Germain anzuschließen", sagte Neymar nach seiner Ankunft in der französischen Hauptstadt: "Seit ich in Europa bin, war dieser Klub stets einer der ambitioniertesten. Das hat mich hierher geführt. Von diesem Tag an werde ich alles geben, um dem Verein zu den Titeln zu verhelfen, von denen die Fans träumen."

Bezahlung zuvor noch abgelehnt

"Wir können bestätigen, dass die Rechtsvertreter des Spielers La Liga kontaktiert haben, um die Summe zu bezahlen. Dies wurde verweigert", sagte zuvor ein Liga-Sprecher der französischen Nachrichtenagentur AFP. Desweiteren waren Warnungen laut geworden, dass PSG mit dem Rekordtransfer gegen die Richtlinien des Financial Fairplays verstoßen würden. Der Pressesprecher des Ligapräsidenten Javier Tebas erklärte: "Wir werden die Summe für die Ausstiegsklausel nicht akzeptieren. Wir haben Zweifel, dass der Transfer die Financial Fairplay Regeln einhält."

UEFA zögerte mit Bewertung des Neymar-Transfers

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hingegen zögerte hingegen mit einer Bewertung des Mega-Transfers und sieht vorerst keinen Bruch seines Finanzkontrollsystems Financial Fair Play (FFP). Man werde sich die "Details dieses Transfers ansehen" um sicherzustellen, dass sich PSG regelkonform verhalte, teilte die UEFA mit.

Das UEFA-Kontrollsytem FFP soll dem finanziellen Ungleichgewicht entgegenwirken und die Klubs zu einem verantwortlicheren Wirtschaften ermahnen. Die Regeln sehen vor, dass ein Verein einen maximalen Verlust von 30 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren verzeichnen darf. 29 vornehmlich kleine Klubs sind zwischenzeitlich mit verschiedenen Maßnahmen sanktioniert, drei Vereine vorübergehend vom internationalen Wettbewerb ausgeschlossen worden. Auch PSG oder das ebenfalls von Scheich-Milliarden subventionierte Manchester City wurden in der Vergangenheit bereits mit Geldstrafen belegt.

"Ich dachte eigentlich immer, Financial Fairplay wäre dafür erfunden worden, dass so etwas nicht geht, aber offensichtlich ist Financial Fairplay mehr so ein Vorschlag, als eine wirkliche Regel." Jürgen Klopp, Trainer FC Liverpool

Verabschiedung bereits vorab

Der Brasilianer hatte sich bereits tags zuvor von seinen Teamkollegen des FC Barcelona verabschiedet. Neymar wurde vom Training der Katalanen freigestellt. 2013 war der Brasilianer für 83,5 Millionen Euro vom FC Santos nach Barcelona gewechselt. Lionel Messi hatte sich via Instagram bereits von Neymar verabschiedet.