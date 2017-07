Neuer Korruptions-Verdacht FIFA- und UEFA-Vizepräsident festgenommen

Der Spanier Ángel María Villar Llona, Vizepräsident und Mitglied im Exekutivkomitee der Fußballverbände FIFA und UEFA, wurde in Spanien wegen Korruptionsverdacht festgenommen.

Ángel María Villar Llona, der auch Präsident des spanischen Fußballverbandes RFEF ist, wurde im Rahmen eines Antikorruptionseinsatzes der spanischen Polizei inhaftiert. Auch sein Sohn Gorka, ehemaliger Generalsekretär des des südamerikanischen Verbandes Conmebol, wurde festgenommen. Das teilte das spanische Innenministerium mit. Gegen den 67-jährigen Villar Llona werde unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde am Dienstagvormittag (18.07.17) auch der Sitz des RFEF in Madrid durchsucht. Die Ermittlungen seien bereits Anfang 2016 eingeleitet worden. Der Einsatz war von der zuständigen Staatsanwaltschaft beantragt worden. Der frühere spanische Nationalspieler Villar Llona ist seit 1988 Präsident des spanischen Verbandes. Seit 1992 ist er im Exekutivkomitee des europäischen Fußballverbandes UEFA, seit 1998 im Exekutivkomitee des Weltfußballverbandes FIFA. In beiden Verbänden ist der Spanier auch Vizepräsident.

Schlüsselfigur im Garcia-Report

Villar Llona war schon im November 2015 von der Ethik-Kommission der FIFA verwarnt und mit einer Geldstrafe belegt worden, weil er den damaligen FIFA-Ermittlern um Michael Garcia zunächst keine Aussage zur umstrittenen Vergabe der WM 2018 und 2022 an Russland und Katar lieferte. Der jüngst veröffentlichte Garcia-Bericht gibt einen Einblick in die Verweigerungshaltung Villar Llonas. Erst später habe er seine Bereitschaft zur Kooperation in der Untersuchung gezeigt, erklärten die unabhängigen FIFA-Ethiker, die den Spanier nur mild bestraften.