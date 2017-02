Bericht über bislang unbekanntes Honorar Neue Vorwürfe gegen Beckenbauer

Die Vergabe der WM-Endrunde an Südafrika erfolgte am 15. Mai 2004. Damals war der jetzt 71-Jährige Chef des deutschen WM-Organisationskomitees. Nun berichtet die "Bild" unter Berufung auf vorliegenden Ermittlungsakten, dass Franz Beckenbauer, Fedor Radmann und Andreas Abold für angebliche Beratungsleistungen bei Südafrikas WM-Bewerbung mindestens 1,7 Millionen Euro erhalten haben.

Der damalige FIFA-Generalsekretär Urs Linsi soll im Jahr 2005 die bislang unbekannte Zahlung veranlasst haben, weil der südafrikanische Fußballverband nicht mehr in der Lage war, diese Kosten zu tragen und die FIFA um Unterstützung bat. Der Betrag soll ins Steuerparadies Gibraltar überwiesen worden sein. Die verworrenen Finanzwege im Zusammenhang mit der WM 2010 in Südafrika sind nicht neu: Bereits bei der dubiosen Zahlung in Höhe von zehn Millionen Dollar, die 2008 auf ein von dem Skandalfunktionär Jack Warner kontrolliertes Konto in der Karibik gingen, hatten die Südafrikaner den Weltverband um Hilfe gebeten. Die FIFA zahlte damals für die WM-Organisation hohe Millionensummen, das Geld wurde davon abgezweigt.

Schweizer Bundesanwaltschaft ermittelt

Laut Bericht hat nun Markus Kattner, der damalige Finanzchef des Weltverbands, im Rahmen des Schweizer Ermittlungsverfahrens umfassend ausgesagt und von dem vermeintlichen Honorar an Beckenbauer gesprochen. Dabei geht es um "Geldwäsche, Betrug und Untreue". Die Beckenbauer beratende Agentur MHM wollte auf Anfrage des Sportinformationsdienstes zunächst keine Stellungnahme abgeben, auch die FIFA kommentierte die Vorwürfe nicht.