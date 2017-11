Europa League Köln bejubelt "Dosenöffner" gegen Arsenal

Die Geißböcke wahrten als einziger deutscher Klub ihre Chance auf ein Weiterkommen. Der Tabellenletzte der Bundesliga gewann mit 1:0 (0:0) gegen den FC Arsenal. Sehrou Guirassy sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für den Coup (62.), der auch die Position des zuletzt in die Kritik geratenen Trainers Peter Stöger festigen dürfte. Und der konnte den Sieg kaum glauben. "In ein paar Jahren werden wir erzählen, dass wir mit Köln mal Arsenal London geschlagen haben", sagte der Österreicher. Die Europacup-Party soll nun auch endlich in der Liga nachwirken. Nach den vorherigen drei Saisonsiegen in Europacup und DFB-Pokal folgte in der Liga stets die Ernüchterung. "Aber dieses Spiel kann ein wirklicher Dosenöffner sein", meinte Abwehrspieler Jannes Horn.

Nur noch ein Sieg fehlt

Trotz drei Niederlagen zum Auftak ist für Köln damit plötzlich das Überwintern in der ersten Europacup-Saison nach 25 Jahren doch noch zum Greifen nah. Dafür wäre nur noch ein Sieg am letzten Spieltag am 7. Dezember bei Roter Stern Belgrad nötig. "Was gibt es Schöneres?", fragte Jannes Horn. Und Namensvetter Timo freute sich: "Super, dass das nicht nur ein Freundschaftsspiel ist. Aber das haben wir uns redlich verdient."

Hertha und Hoffenheim ausgeschieden

1899 Hoffenheim ist hingegen wie auch Hertha BSC in der Europa League gescheitert. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann unterlag bei Sporting Braga mit 1:3 (0:1) und kann die K.o.-Spiele nicht mehr erreichen. Hertha verlor bei Athletic Bilbao trotz zweimaliger Führung durch Mathew Leckie (26.) und Davie Selke (36.) mit 2:3 (2:1).