ECA-Vorsitz Italiener Agnelli löst Rummenigge ab

Zum Abschied gab es warmen Applaus. Ein letztes Mal betrat Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in Genf die ganz große Bühne der internationalen Fußballpolitik, dann ging er "guten Gewissens" und mit einem kleinen Geständnis: So viel Freude ihm die Arbeit an der Spitze der mächtigen Klub-Vereinigung ECA auch gemacht habe, sagte der 61-Jährige, "am Ende interessiert mich am meisten, was auf dem Platz passiert." Dafür hat er jetzt mehr Zeit.

Agnelli löst Rummenigge ab

Nach neun Jahren als ECA-Vorsitzender wurde Rummenigge am Dienstag von seinem bisherigen Stellvertreter Andrea Agnelli (41) abgelöst. Der Italiener, Chef des italienischen Rekordmeisters Juventus Turin und Spross der einflussreichen Industriellenfamilie, wurde während der Vollversammlung im mondänen Président Wilson Hotel gewählt.

Interessenvertreter von 220 Vereinen in Europa

Gemeinsam mit Ivan Gazidis, dem Geschäftsführer des FC Arsenal, wird Agnelli künftig auch dem Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union UEFA angehören. Agnellis Amtszeit ist zunächst auf zwei Jahre begrenzt.

Die European Club Association vertritt 220 Vereine in Europa und ist ein wichtiger Verhandlungspartner für die UEFA, besonders mit Blick auf die Zulassungsbedingungen und die Verteilung der Preisgelder in Champions League und Europa League. Rummenigge vertritt in dieser Frage nun wieder einzig die Interessen des FC Bayern.