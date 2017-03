Empfang in Chicago Großer Bahnhof für Schweinsteiger

Bastian Schweinsteiger ist in der vergangenen Nacht in seiner neuen US-Heimat Chicago angekommen. Er wurde am Flughafen O'Hare von mehreren hundert Fans in dichtem Gedränge begeistert empfangen. Es gab Sprechchöre und Trommeln, ein Plakat zeigte das Konterfei des Weltmeisters und die Aufschrift "Fußballgott".

Am Flughafen wurde die Ankunft Schweinsteigers in der Halle live in sozialen Medien übertragen. Lächelnd posierte Schweinsteiger für Fotos mit den Fans und gab Autogramme, sagte aber zunächst nichts.

Erstes Spiel in USA am Samstag?

Die Chicago Fire wollen Schweinsteiger heute offiziell bei einer Pressekonferenz präsentieren. Sein erstes Spiel in der nordamerikanischen Profiliga Major League Soccer (MLS) könnte er bereits an diesem Samstag haben. Um 14.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) spielen die Fire gegen Montreal Impact.

Schweinsteiger war mit sichtbar guter Laune nach Chicago geflogen. Noch aus dem Flugzeug twitterte der 32-Jährige ein Selfie-Foto mit seiner Frau Ana Ivanovic: Strahlend halten beide ihre Pässe hoch, in die die Flugtickets gesteckt sind. "Auf meinem Weg nach Chicago!" schrieb Schweinsteiger.

Schweinsteiger wechselt vom englischen Premier-League-Verein Manchester United in die USA und unterschrieb dort einen Einjahresvertrag. Der ehemalige Bayern-Profi, der 121-ma- für Deutschland spielte und mit dem FC Bayern München alle möglichen Titel gewann, hatte sich zuletzt bei RCD Mallorca fit gehalten.