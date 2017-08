Fußballturnier in München Atlético Madrid erster Finalist

Bei Temperaturen um 35 Grad in München kam Neapel besser ins Spiel, Madrid zeigte sich etwas abwartend. Trotzdem hatte Atlético die erste große Chance im Spiel: Nach 25 Minuten prüfte Madrids Superstar Antoine Griezmann Pepe Reina, doch der ehemalige Bayerntorhüter wehrte mit einer Glanzparade den platzierten Kopfball des Franzosen ab.

Neapel gibt Führung aus der Hand

In der 33. Minute gab es nach einem Foul von Stefan Savic an Jose Callejon Elfmeter für Neapel. Doch Arkadiusz Miliks Strafstoß war zu wenig platziert und kein Problem für Jan Oblak. Kurz vor der Pause zeigte der Slowene die nächste gute Parade, als er einen strammen Schuss von Lorenzo Insigne abwehrte.

Doch in der 56. Minute war Oblak ohne Chance: Callejon mit einem Volleyschuss, der per Aufsetzer den Weg ins Tor fand. Atlético zeigte sich davon unbeeindruckt: In der 72. Minute gelang Fernando Torres der Ausgleich. Neapel nahm einige Auswechslungen vor und die machten sich im Spiel bemerkbar. Die Spanier hatten zunehmend mehr vom Spiel und erzielten in der 81. Minute durch Vietto den Siegtreffer. Kurz vor Schluss spielte Madrid nur noch mit zehn Mann: Nach einem wiederholten Foul sah Diego Godin die Gelb-Rote Karte.