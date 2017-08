Transferperiode zu Ende Rekorde, Rekorde, Rekorde

Schluss, aus, vorbei! Nichts geht mehr. Das berühmteste Fenster der Welt, das Transferfenster, ist geschlossen. Die Wechsel-Frist für neue Spieler ist in Deutschland abgelaufen. BR Sport fasst zusammen.

Der große spektakuläre Wechsel bei den bayerischen oder generell deutschen Teams blieb am letzten Tag aus. Der FC Bayern verleiht Renato Sanches nach England an Swansea City. Sonst wurden die kleineren Klubs noch einmal aktiv: Greuther Fürth verpflichtete Julian Green (vom VfB Stuttgart) und Levent Aycicek (von Werder Bremen). Drittligist SpVgg Unterhaching leiht Finn Porath vom Hamburger SV aus und 1860 München holte Torhüter Hendrik Bonmann von Dortmund II.

Bayern holt Tolisso für Rekordsumme

Dafür wurde vorher schon tief in die Tasche gegriffen: Mit 41,5 Millionen Euro ist der Franzose Corentin Tolisso nicht nur der teuerste Einkauf in der Geschichte des FC Bayern München, sondern gleichzeitig in der Bundesliga überhaupt. Dazu leihen die Bayern WM-Star James Rodriguez von Real Madrid aus und holten die Hoffenheimer Niklas Süle (20 Mio. Euro) und Sebastian Rudy (ablösefrei).

Mit insgesamt rund 100 Millionen Euro führen die Bayern die national Rangliste auch sonst an – dicht gefolgt von Borussia Dortmund, die 76 Millionen Euro für neues Personal ausgegeben haben. Der BVB ist aber der Spitzenreiter in Sachen Rendite. 160 Millionen Euro Einnahmen können sich sehen lassen – Usman Dembele, der für eine Rekordsumme zum FC Barcelona wechselte, sei Dank!

Augsburg verliert Schlüsselspieler

Der zweite bayerische Bundesligist, der FC Augsburg, muss da wesentlich kleinere Brötchen backen und hatte es in dieser Saison schwer auf dem überheizten Transfermarkt. Ex-HSVler Michael Gregoritsch kostete 5,5 Millionen Euro, gleichzeitig verloren die Augsburger Schlüsselspieler in fast jedem Mannschaftsteil: Kapitän Paul Verhaegh ging nach Wolfsburg, Dominik Kohr zu Leverkusen und Publikumsliebling Raul Bobadilla nach Mönchengladbach. Talent Julian Günther-Schmidt wechselte kurz vor Transferschluss auf Leihbasis nach Jena.

Die Transfers der bayerischen Klubs FC Bayern Zugänge: James Rodriguez (ausgeliehen von Real Madrid), Corentin Tolisso (Olympique Lyon), Serge Gnabry (SV Werder Bremen), Niklas Süle (1899 Hoffenheim), Sebastian Rudy (1899 Hoffenheim), Felix Götze, Christian Früchtl, Marco Friedl (alle eig. Jugend)

Abgänge: Renato Sanches (Swansea City/ wird ausgeliehen), Holger Badstuber (VfB Stuttgart), Douglas Costa (Juventus Turin/wird ausgeliehen), Serge Gnabry (1899 Hoffenheim /wird ausgeliehen), Philipp Lahm, Xabi Alonso, Tom Starke (alle Karriereende), Mehdi Benatia (Juventus Turin/war ausgeliehen), Gianluca Gaudino (Chievo Verona/war bisher an FC St. Gallen ausgeliehen)

Trainer: Carlo Ancelotti (wie bisher) FC Augsburg Zugänge: Michael Gregoritsch (Hamburger SV), Sergio Córdova (Caracas FC), Marcel Heller (SV Darmstadt 98), Fabian Giefer (FC Schalke 04), Rani Khedira (RB Leipzig), Erik Thommy (Jahn Regensburg/war ausgeliehen), Shawn Parker (1. FC Nürnberg/war ausgeliehen), Daniel Opare (RC Lens/war ausgeliehen), Marco Richter, Julian-Günther Schmidt (beide eig. Jugend), Kilian Jakob (TSV 1860 München)

Abgänge: Julian Günther-Schmidt (Jena/wird ausgeliehen) Raùl Bobadilla (Borussia Mönchengladbach), Paul Verhaegh (VfL Wolfsburg) Tim Matavz (Vitesse Arnheim/war an 1. FC Nürnberg ausgeliehen), Halil Altintop (Slavia Prag), Markus Feulner (U23 des FCA), Dominik Kohr (Bayer Leverkusen), Albion Vrenezi (SSV Jahn Regensburg), Albian Ajeti (FC St. Gallen/war ausgeliehen), Marco Schuster (Waldhof Mannheim), Takashi Usami (Fortuna Düsseldorf/wird ausgeliehen)

Trainer: Manuel Baum (wie bisher) FC Ingolstadt Zugänge: Christian Träsch (VfL Wolfsburg), Takahiro Sekine (Urawa Red Diamonds), Paulo Otavio (LASK Linz), Antonio Colak (ausgeliehen 1899 Hoffenheim), Stefan Kutschke (1. FC Nürnberg/war an Dynamo Dresden ausgeliehen), Gianluca Rizzo (Borussia Mönchengladbach II), Paul Grauschopf (RB Leipzig), Tobias Schröck (Würzburger Kickers), Marcel Gaus (1. FC Kaiserslautern), Phil Neumann (FC Schalke 04), Thomas Pledl (SV Sandhausen/war ausgeliehen), Hauke Wahl (1. FC Heidenheim/war ausgeliehen), Marco Knaller (SV Sandhausen), Maximilian Thalhammer (eig. Jugend)

Abgänge: Florent Hadergjonaj (ausgeliehen Huddersfield Town), Marcel Tisserand (ausgeliehen VfL Wolfsburg), Markus Suttner (Brighton & Hove Albion), Nico Rinderknecht (Preußen Münster), Lukas Hinterseer (VfL Bochum), Mathew Leckie (Hertha BSC), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Roger (Atlético Mineiro), Anthony Jung (RB Leipzig/war ausgeliehen), Christian Ortag (Stuttgarter Kickers)

Trainer: Stefan Leitl (Interimstrainer) für Maik Walpurgis SpVgg Greuther Fürth Zugänge: Julian Green (ausgeliehen VfB Stuttgart), Levent Aycicek (Werder Bremen), Mario Maloca (Lechia Danzig/wird ausgeliehen), Maximilian Wittek (TSV 1860 München), Sebastian Ernst (Würzburger Kickers), Philipp Hofmann (FC Brentford), Manuel Torres (Karlsruher SC), Nik Omladic (Eintracht Braunschweig), Richárd Magyar (Hammarby IF), Timo Königsmann (Hannover 96), George Davis (Floritsdorfer AC/war ausgeliehen), Alexandros Kartalis (VfR Aalen/war ausgeliehen)

Abgänge: Veton Berisha (Rapid Wien), George Davies (SKN St. Pölten), Marcel Franke (Norwich City), Robert Zulj (1899 Hoffenheim), Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf), Niklas Rapp (FC Erzgebirge Aue/war von 1899 Hoffenheim ausgeliehen), Ilir Azemi (Holstein Kiel), Sebastian Mielitz (Sönderjyske), Andreas Hofmann (Karlsruher SC), Ronny Marcos (SV Ried), Nicolai Rapp (FC Erzgebirge Aue/war von 1899 Hoffenheim ausgeliehen), Johannes van den Bergh (FC Getafe/war ausgeliehen), Sebastian Freis (Jahn Regensburg), Zlatko Tripic, Jonas Deumeland (alle Ziel unbekannt)

Trainer: Mirko Dickhaut für (Interimstrainer) Janos Radoki 1. FC Nürnberg Zugänge: Tobias Werner (ausgeliehen vom VfB Stuttgart), Ewerton (Sporting Lissabon), Adam Zrelak (FK Jablonec), Sebastian Kerk (SC Freiburg), Lukas Jäger (SCR Altach), Fabian Bredlow (Hallescher FC), Philipp Hercher (VfR Aalen), Alexander Fuchs (TSV 1860 München II), Enrico Valentini (Karlsruher SC), Enis Alushi (Maccabi Haifa/war ausgeliehen)

Abgänge: Abdelhamid Sabiri (Huddersfield Town), Philipp Förster (SV Sandhausen), Tobias Kempe (SV Darmstadt 98), Stefan Kutschke (FC Ingolstadt/war an Dynamo Dresden ausgeliehen), Tim Matavz (Vitesse Arnheim/war ausgeliehen vom FC Augsburg), Shawn Parker (FC Augsburg/war ausgeliehen), Dominic Baumann (Würzburger Kickers), Willi Evseev (FC Hansa Rostock), Dave Bulthuis, Even Hovland, Patrick Rakovsky, Constant Djakpa (alle Ziel unbekannt), Raphael Schäfer (Karriereende)

Trainer: Michael Köllner (wie bisher) Jahn Regensburg Zugänge: Sebastian Freis (SpVgg Greuther Fürth), André Weis (1. FC Kaiserslautern/wird ausgeliehen), Joshua Mees (von TSG Hoffenheim ausgeliehen), Asger Strømgaard Sørensen (von RB Salzburg augehliehen), Benedikt Gimber (1899 Hoffenheim/wird ausgeliehen), Albion Vrenezi (FC Augsburg II), Patrik Dzalto (Bayer Leverkusen, war zuvor von dort ausgeliehen), Sebastian Stolze (VfL Wolfsburg/wird ausgeliehen), Sargis Adamyan (TSV Steinbach), Jonas Nietfeld (FSV Zwickau)

Abgänge: Markus Ziereis (TSV 1860 München), Haris Hyseni (SV Meppen/ wird ausgeliehen), Ali Odabas (FSV Zwickau/wird ausgeliehen), Kolja Pusch (1. FC Heidenheim), Erik Thommy (FC Augsburg/war ausgeliehen), Robin Urban (RW Essen), Daniel Schöpf (Ziel unbekannt), André Luge (DJK Vilzing), Michael Faber (DJK Vilzing), Thomas Paulus (Karriereende)

Trainer: Achim Beierlorzer für Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen)

570 Millionen Euro - neuer BL-Rekord

Zwar hat die Bundesliga im internationalen Vergleich die ganz großen finanziellen Einsätze gescheut – trotzdem: 570 Millionen Euro Ausgaben für 130 Spieler ist ebenfalls historischer Rekord. Zum Vergleich: Im letzten Jahr gaben die 18 Erstliga-Teams "nur" rund 513 Millionen aus.

Peanuts für die internationalen Klubs. Wo Paris allein 222 Millionen Euro für einen Neymar bezahlt und Barcelona das Geld gleich wieder in Dembele und aller vorrausicht nach auch in Liverpools Coutinho investiert. Beide Deals bewegen sich im Rahmen von jeweils rund 150 Mio. Euro. Financial-Fairplay? Da wird fleißig getrickst. Neymar zahlt Teile seiner Ablöse offiziell selbst, so dass die Regularien der UEFA zur Begrenzung des Transferwahnsinns nicht greifen.