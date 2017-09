Fußball-Europameisterschaft 2024 Nürnberg muss zuschauen, München ist dabei

DFB-Präsident Reinhard Grindel verkündete in Frankfurt das Ergebnis des aufwändigen Auswahlverfahrens. "Wir haben die Stadien, alle 14 Bewerber wären geeignet gewesen", sagte er vorab. Dabei sind: Berlin, München, Düsseldorf, Stuttgart, Hamburg, Köln, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen, Frankfurt. Nicht berücksichtigt wurden Nürnberg, Hannover, Mönchengladbach und Bremen. Die zuvor erstellte Empfehlung des Bewerbungskomitees, "das alle Bewerbungen in einem detaillierten, transparenten und beispielhaften Verfahren eingehend geprüft hat", sei 1:1 übernommen worden, "ohne eine sportpolitische Entscheidung zu treffen", betonte der Chef des DFB.

Nürnberg als elfter Bewerber ausgeschieden

Nach Angaben von Nürnbergs Bürgermeister Christian Vogel (SPD) ist die Stadt nur knapp im Ranking gescheitert – sie landete hinter Frankfurt auf Rang 11. Ausschlaggebende Kriterien seien gewesen, dass Nürnberg den teilnehmenden Mannschaften nicht genug Trainingsflächen zur Verfügung stellen konnte. Auch biete das Max-Morlock-Stadion zu wenige VIP-Plätze und sei insgesamt mit einer etwas zu geringen Zuschauerkapazität ausgestattet.

Die Stadt an sich sei dagegen gut weggekommen. Beim Thema Sicherheit und Verkehr habe man sehr gut abgeschnitten, so Vogel. Zumindest in finanzieller Hinsicht könne die Stadt aufatmen. Zwar habe man ohnehin vor, in das Stadion zu investieren. Doch nun sei der zeitliche Druck nicht so groß. Vogel will nächsten Monat dem Stadtrat ein langfristiges Konzept vorstellen.

München ist dabei

"Wir freuen uns, dass sich der DFB mit der Allianz Arena um die Austragung der EM 2024 bewirbt. Sollte der DFB den Zuschlag bekommen, können sich die Fans auf weitere tolle Spiele im Stadion des FC Bayern freuen." FCB-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge

Vergabe der EM im September 2018

2024 will Deutschland zum zweiten Mal nach 1988 die Fußball-EM ausrichten. Für Grindel wäre die Durchführung dieses Turniers "ein Leuchtturmprojekt für den Fußball in Deutschland". Neben Deutschland hat sich auch die Türkei um die Austragung des EM-Turniers in sieben Jahren beworben. Dazu wollte sich der DFB-Präsident aber nicht äußern, weil er das als DFB-Präsident nicht dürfe", sagte er. Die Vergabe durch die Europäische Fußball-Union erfolgt im September 2018.

Die Münchner Allianz Arena

Die auch unter dem Spitznamen "Schlauchboot" bekannte Allianz Arena im Norden der Landeshauptstadt ist inzwischen durch seinen Form und die aufwändige Beleuchtung zu einem der Wahrzeichen von München geworden. Seit der Saison 2005/06 bestreitet dort der FC Bayern München seine Heimspiele. Bis zum Saisonende 2017 war das Stadion auch die Spielstätte des TSV 1860 München. Bei der Weltmeisterschaft im Jahr 2006 wurden dort sechs Spiele, vier Gruppen-, ein Achtelfinal- und ein Halbfinalspiel, ausgetragen. Am 19. Mai 2012 fand das UEFA-Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea in München statt. Bei Bundesligaspielen finden in der Arena 75.021 Zuschauer Platz.

Die ausgewählten und ausgeschiedenen Stadien

Dabei sind:

- Berlin (Olympiastadion/74.475 Sitzplätze bei internationalen Spielen)

- München (Allianz-Arena/70.000)

- Dortmund (Signal-Iduna-Park/65.829)

- Hamburg (Volksparkstadion/51.852)

- Frankfurt/Main (Commerzbank-Arena/48.500)

- Stuttgart (Mercedes-Benz-Arena/60.449)

- Gelsenkirchen (Veltins-Arena/54.442)

- Köln (RheinEnergie-Stadion/49.968)

- Leipzig (Red-Bull-Arena/42.959)

- Düsseldorf (Esprit-Arena/51.500)



Nicht dabei sind:



- Mönchengladbach (Borussia-Park/46.287)

- Hannover (HDI-Arena/45.100)

- Nürnberg (Max-Morlock-Stadion/44.308)

- Bremen (Weser-Stadion/37.441)