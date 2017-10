Frauen-WM-Qualifikation Leupolz-Comeback mit bitterer Niederlage

Mit einer historischen Niederlage haben die deutschen Fußball-Frauen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Nach zwei Siegen verlor die DFB-Auswahl am Freitag ihr drittes WM-Qualifikationsspiel gegen den wohl stärksten Gruppen-Gegner Island verdient mit 2:3 (1:1) und bot eine desolate Leistung.

"Es geht nicht, dass man uns mit so einfachen Mitteln schlägt." Bundestrainerin Steffi Jones

Leupolz in einen Team ohne Struktur

Leupolz, die ihr letztes Spiel im Olympia-Finale von Rio im August 2016 absolvierte, sollte im Mittelfeld für Marozsan die Fäden ziehen. Doch insgesamt mangelte es dem Spiel an Struktur und Führung.

Erster Sieg für Island gegen Deutschland

Vor 4.292 Zuschauern in Wiesbaden sorgten Dagny Brynjarsdottir (15./58.) und Elin Jensen (47.) für den ersten isländischen Länderspielsieg im 15. Duell mit Deutschland nach zuvor 14 Niederlagen. Alexandra Popp (42.) hatte zwischenzeitlich den Ausgleich für die schwache DFB-Auswahl erzielt. Der Anschlusstreffer durch die eingewechselte Lea Schüller (88.) kam zu spät.

"Als Mannschaft sind wir sehr enttäuscht." Kapitänin Babett Peter

Tabellenführung verloren

Olympiasieger Deutschland verlor mit der ersten Pleite in einem WM-Qualifikationsspiel nach 26 Siegen in Serie die Tabellenführung in der Gruppe fünf an die punktgleichen Isländerinnen. Am kommenden Dienstag (16.10 Uhr) trifft die DFB-Auswahl in Großaspach auf Außenseiter Färöer.