3:2-Sieg in Freiburg Erfolgreicher Rückrundenstart für Bayern-Frauen

Die Gäste aus München begannen ihr erstes Ligaspiel nach der Winterpause mit einem Paukenschlag: Melanie Behringer verwandelte in der fünften Minute einen Freistoß zur 1:0-Führung. Anschließend hatten die Bayern die Partie zwar unter Kontrolle, kamen aber gegen die kompakt stehenden Abwehr des SC kaum zum Abschluss. Freiburg fand immer besser ins Spiel, schaffte durch Carolin Simon in der 32. Minute den Ausgleich. Bayerns Torfrau Manuela Zinsberger war fehlerlos am Gegentreffer. Mit diesem 1:1 ging es in die Kabine.

Torreiches Duell

In der zweiten Hälfte erwischte der Titelverteidiger wieder den besseren Start: Nach einer Behringer-Ecke in der 50. Minute gelang Vivianne Miedema per Kopf die erneute Führung - es war das sechste Saisontor der Niederländerin. Die Mannschaft von Jens Scheuer ließ den Kopf nicht hängen und schaffte in der 65. Minute zum zweiten Mal den Ausgleich. Nach einem Eckball brachte Bayerns Abwehr den Ball nicht aus dem Strafraum, Lena Petermann nutzte die Gelegenheit und versenkte zum 2:2. Mit einem Unentschieden wollten sich aber beide Mannschaften nicht zufrieden geben, sie lieferten sich weiterhin einen harten Kampf - mit dem besseren Ende für die Münchnerinnen: Behringers Ecke in der 70. Minute landete auf Nora Holstads Kopf. Die Norwegerin ließ Freiburgs Keeperin Laura Benkarth keine Chance zur Abwehr.

Bayern bleibt an Potsdam dran

Damit war die Partie immer noch nicht entschieden: Vier Minuten später fiel Lina Magull im Bayern-Strafraum, Schiedsrichterin Ines Appelmann entschied sofort auf Strafstoß, zu dem Carolin Schiewe antrat. Zinsberger parierte hervorragend und hielt damit auch die drei Punkt fest. Die erste Heimniederlage der Breisgauerinnen war besiegelt. Das Team von Trainer Thomas Wörle überholt dank des Dreiers zumindest bis zum Sonntag den VfL Wolfsburg und klettert auf Rang zwei. Die Wölfinnen empfangen am 12. Spieltag den SC Sand, Spitzenreiter Potsdam spielt zu Hause gegen Hoffenheim.

SC Freiburg - FC Bayern München | 2:3

SC Freiburg: Benkarth, Fellhauer, Schiewe, Puntigam, Lahr (79. Maier), Magull, Zehnder (79. Bühl), Gwinn (87. Starke), Kayikci, Simon, Petermann

FC Bayern: Zinsberger, Maier, Wenninger, Holstad (73. Abbé), Lewandowski, Faißt, Behringer, Däbritz, Rolser (90.+3 Leupolz), Miedema, Evans (82. Bürki)

Schiedsrichterin: Ines Appelmann (Alzey)

Zuschauer: 1.227

Tore: 0:1 Behringer (5.), 1:1 Simon (32.), 1:2 Miedema (50.), 2:2 Petermann (64.), 2:3 Holstad (70.)

Gelbe Karten: Magull / Däbritz, Behringer