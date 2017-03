Champions-League Halbfinal-Traum der Bayern-Frauen platzt in Paris

Die Frauen vom FC Bayern konnten im Rückspiel des Champions-League-Viertelfinales dem Sturmlauf von Paris Saint-Germain nicht standhalten und unterlagen mit 0:4. Nach dem 1:0-Sieg in München bedeutet diese Niederlage das Aus in der Königsklasse.

Die Französinnen vertrauten auf ihre Heimstärke. 12.000 Zuschauer feuerten sie frenetisch an im blau-rot-weißen Prinzenparkstadion, in dem sonst die Herren von Paris Saint-Germain spielen. Mit Erfolg: Bereits nach vier Minuten stand es 1:0 für die Gastgeberinnen. Die komplette Bayern-Abwehr schien gedanklich noch in der Kabine, als ein hoher Ball im Strafraum landete. Leonie Maier zog zurück, Keeperin Tinja-Riikka Korpela kam nicht aus ihrem Kasten, Caroline Abbé schaute zu und Verena Faißt versäumte es ebenfalls zu klären - Marie-Laure Delie konnte problemlos einnetzen.

3:0 für Paris zur Pause

Der zweite Schock folgte nur acht Minuten später nach einem Freistoß: Das Leder sprang Vivianne Miedemas an den Oberschenkel und von dort der brasilianischen Stürmerin Christiane vor die Füße, die nicht lange fackelte und ins linke obere Eck zielte. Ein Debakel bahnte sich an, aber die Münchnerinnen konnten sich danach fangen und fortan mithalten. Allerdings nur bis zur 42. Minute: Korpela, die Heldin letzte Woche im Grünwalder Stadion, spielte sich die Kugel mit Vorderfrau Carina Wenninger hin und her. Shirley Cruz Traña ging dazwischen, nahm der Österreicherin den Ball ab und lupfte ihn über die finnische Torfrau - 3:0 für Paris.

Pechvogel Lena Lotzen

In der 52. Minute schlug Christiane ein zweites Mal zu, die Bayern-Abwehr war wieder zu passiv. Das war die Entscheidung. Kurz darauf brachte Trainer Thomas Wörle die Offensivspielerinnen Lena Lotzen und Lisa Evans. Zehn Minuten später musste Lotzen den Platz unter Tränen wieder verlassen - was für ein Pech für die gebürtige Würzburgerin. Am Sonntag gegen Leverkusen war die 23-Jährige noch die gefeierte Matchwinnerin, da sie in ihrem ersten Spiel in der Startelf nach fast zwei Jahren Verletzungspause das entscheidende 1:0 erzielte. Kreuzbandriss, Meniskusschaden, erneute OP, Dauer-Reha - hoffentlich nicht wieder das Knie...

Paris zu stark für Münchnerinnen

Paris stürmte weiter, Bayern konnte sich kaum Luft verschaffen. Die wenigen Angriffsbemühungen verpufften. Wenigstens kassierten sie kein weiteres Gegentor mehr und es blieb beim 0:4. Die große internationale Klasse, welche die Vorjahres-Halbfinalistinnen und Endspiel-Teilnehmerinnen von 2015 bereits auswärts in München andeuteten, zeigten sie zu Hause erneut - dieses Mal konnten sie sie auch in Tore umsetzen und ziehen verdient eine Runde weiter. Dennoch ist die Viertelfinal-Teilnahme der größte internationale Erfolg der Fußballerinnen des FC Bayern.

Paris Saint-Germain - FC Bayern Frauen 4:0 (3:0) Paris Saint-Germain: Kiedrzynek - Perisset, Georges (62. Formiga), Delannoy, Paredes, Lawrence (79. Morroni) - Geyoro - Boquete (76. Diallo), Cruz - Cristiane, Delie

FC Bayern Frauen: Korpela - Maier (56. Evans), Abbé, Wenninger, Lewandowski, Faißt - Baunach (56. Lotzen, 68. Schnaderbeck), Behringer, Däbritz - Miedema, Rolser

Schiedsrichterin: Carina Vitulano (Italien)

Zuschauer: 12.000

Tore: 1:0 Delie (4.), 2:0 Cristiane (12.), 3:0 Cruz (42.), 4:0 Cristiane (52.)

Gelbe Karten: Georges / Abbé, Faißt, Lewandowski

Am Sonntag steht für die Bayern-Mädels bereits das nächste schwere Spiele in der Bundesliga auf dem Programm: Um 17 Uhr empfangen sie im Grünwalder Stadion den SC Sand.