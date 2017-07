Frauenfußball-EM Deutschland nach Sieg gegen Italien auf Viertelfinalkurs

19 Minuten waren gerade mal gespielt im im König-Willem-II-Stadion von Tilburg, da flossen das erste Mal dicke Tränen. Die von Italiens Torfrau Laura Giuliani nämlich. Die Mailänderin, die in der neuen Saison nach einem Intermezzo in Freiburg das Bundesligator beim 1. FC Köln hüten soll, verschätzte sich bei einem weiten, hohen Ball komplett und ließ ihn durch die Finger flutschen. Am Fünfmeterraum bedankte sich die freistehende Josephine Henning, die das Leder nur noch über die Linie nicken musste.

Der Ball über Torhüterin Giuliani hinweg auf dem Weg zum 1:0

Der Führungstreffer brachte deutlich Ruhe ins deutsche Spiel. Denn bis dahin war das Team von Bundestrainer Steffi Jones zwar bemüht, aber doch recht ideenlos nach vorne gestürmt. Mit dem 1:0 änderte sich alles: Italien eigentlich nur noch in der Defensive, Glück und Giuliani verhinderten Schlimmeres. Und trotzdem stand's plötzlich 1:1 - weil die deutsche Defensive zwar grundsätzlich gut stand, aber im ersten Durchgang einmal komplett schlief.

Ausgleich per Konter

Ein Mal konterte Italien schnell, Barbara Bonansea schob den Ball von der Grundlinie scharf in die Mitte und die Florentinerin Ilaria Mauro drückte den Ball aus gut sechs Metern durch die Beine von Torfrau Almuth Schult zum 1:1 ins Netz. Ohne Mauro, die vor ihrer Zeit in Florenz in Deutschland beim SC Sand und Turbine Potsdam gespielt hatte, ging es in die zweiten Durchgang. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff war sie umgeknickt und konnte nicht weiterspielen.

Und ohne die beste Torschützin der Qualifikation war die italienische Offensive doch deutlich harmloser und sorgte zudem kaum noch für Entlastung. Die DFB-Frauen übernahmen wieder die Initiative, Mandy Islacker vom FC Bayern München hatte gleich zwei Mal (47., 49.) die erneute Führung auf Fu und Kopf. Nur der Pfosten und Torfrau Giuliani hielten Italien zunächst im Spiel. Nach und nach sammelten sich die Südeuropäerinnen aber wieder, Deutschland fand kaum Lücken in der Abwehr.

Erst Elfmeter, dann Gelb-Rote Karte

Gleich fällt Anja Mittag und Schiedsrichterin Kateryna Monzul pfeift Elfmeter

Wie schon im ersten Durchgang benötigten die DFB-Frauen italienische Hilfe für die erneute Führung. Babette Peter besorgte per Foulelfmeter (67., Torhüterin Giuliani hatte Anja Mittag zu Fall gebracht) das 2:1, nur zwei Minuten später musste die Italienerin Elisa Bartoli mit Gelb-Roter Karte vom Platz - spätestens jetzt war Italiens Wille gebrochen. Ein dritter Treffer glückte dem Jones-Team trotz bester Möglichkeiten aber nicht mehr - die Chancenauswertung bleibt ein Sorgenkind der DFB-Auswahl. So wären die Italeinerinnen am Ende fast doch noch zum Asugleich gekommen. Doch Torfrau Schult präsentierte sich bei einem starker Freistoß (81.) als sicherer Rückhalt.

Entscheidung über den Gruppensieg am Dienstag

Deutschland trifft im letzten Gruppenspiel am Dienstag auf Russland, Schweden spielt gegen Italien. Beide Partien werden zeitgleich um 20.45 Uhr angepfiffen. Deutschland reicht ein Sieg oder ein Unentscheiden für Gruppenplatz zwei und den Einzug ins Viertelfinale. Für Platz eins müssten die DFB-Frauen gewinnen und - sofern auch Schweden siegt - mindestens ein Tor auf die Skandinavierinnen gutmachen. Schweden gewann sein zweites Gruppenspiel 2:0 gegen Russland. Bei einer Niederlage müssten die DFB-Frauen die Heimreise antreten.