Frauenfußball-EM Deutschland als Gruppenerster im Viertelfinale

Weitgehend ungefährdet gewannen die DFB-Frauen ihr drittes Gruppenspiel 2:0 gegen Russland. Weil Schweden, einziger Konkurrent um den Gruppensieg, 2:3 gegen Italien verlor, eroberte Deutschland am letzten Vorrundenspieltag sogar noch die Tabellenspitze in der Gruppe B. Im Viertelfinale am Samstag in Rotterdam trifft das Team auf Dänemark, den Zweiten der Gruppe A.

Zwei Elfmetertore

Ein Elfmetertor von Babett Peter (10.) brachte Deutschland früh in Führung. Allerdings hatte Peter Glück: Die erst 19-jährige russische Torfrau Alena Belyaeva hatte noch ihre Finger am Ball. Zwei weitere Tore des DFB-Teams durch Mandy Ilsanker (2.) und Anja Mittag (45.) wurden wegen Abseits abgepfiffen, zumindest beim Mittag-Tor fragwürdig.

Ansonsten wirkte die deutsche Mannschaft allerdings wie schon in den ersten beiden Gruppenspielen alles andere als gefestigt. Auch gegen die international eigentlich nur zweitklassigen Russinnen erarbeitete sich das Team von Bundestrainerin Steffi Jones zwar einige Chancen, vergab diese aber unkonzentriert. Erst ein zweiter Foulelfmeter, verwandelt von Kapitänin Dzsenifer Marozsan (56.) brachte das beruhigende 2:0. Bis zum Schlusspfiff drängten die DFB-Frauen auf weitere Treffer. Doch die Russinnen stemmten sich mit Glück und einer starken Torfrau gegen eine höhere Niederlage.

Viertelfinalgegner Dänemark möglicherweise ohne Chefcoach

Durch den Gruppensieg geht Deutschland im Viertelfinale Gastgeber und Mitfavorit Niederlande aus dem Weg. Dänemark ist aber nur wenig einfachere Hürde. Der Weltranglisten-15. gewann in der Vorrunde jeweils 1:0 gegen Belgien und Norwegen, gegen die Niederlande verloren die Däninnen trotz eines starken Spiels 0:1.

Unklar ist, ob am Samstag Dänemarks Cheftrainer Nils Nielsen auf der Bank sitzen wird. Der 45-Jährige ist am Mittwoch aus "dringend persönlichen Gründen" abgereist, teilte der dänische Fußballverband mit. Bis zu seiner Rückkehr betreut Co-Trainerin Lene Terp die Mannschaft.