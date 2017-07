Frauenfußball-EM Deutschland fliegt gegen Dänemark raus

14 Stunden und 15 Minuten nach dem ursprünglich angesetzten Termin startete das Viertelfinalspiel zwischen Deutschland und Dänemark. Das Team von Steffi Jones erwischte einen Auftakt nach Maß: Bereits in der 3. Minute fiel der Führungstreffer durch Isabel Kerschowski - dank eines dicker Patzers der dänischen Torfrau Petersen.

Doch wer glaubte, der Führungstreffer würde die deutsche Mannschaft beflügeln, der irrte. Was folgte war ein zähes Spiel. Die DFB-Elf war kaum in Bewegung, zeigte keine kreativen Momente, dafür viele Fehlpässe. Wie in den Gruppenspielen enttäuschte das Spiel der deutschen Damen. Die Däninnen wurden immer stärker und spazierten in den deutschen Strafraum nach Belieben. Kurz nach Wiederanpfiff gelang Dänemark der verdiente Ausgleichstreffer durch Nadia Nadim. Deutschland wurde für sein pomadiges Spiel bestraft.

Deutschland zeigt sich verunsichert

Dänemark blieb weiter gefährlich, Deutschland tat sich schwer, in der dänischen Abwehr eine Lücke zu finden. Ganz selten tauchten die Damen vor dem dänischen Tor auf. Dänemark dagegen konnte schalten und walten wie es wollte und erarbeitete sich eine Tormöglichkeit nach der anderen. In der 83. Minute fiel dann der Siegtreffer für Dänemark: Die eingewechselte Frederikke Thögersen flankte beinahe von der rechten Eckfahne auf den Elfmeterpunkt, wo Theresa Nielsen völlig frei zum Kopfball kam und den Ball unhaltbar versenkte.