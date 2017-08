Frauenfußball-EM Niederlande gewinnen Finale gegen Dänemark

In einem packenden Finale im Twente-Stadion von Enschede schoss Nadia Nadim die Däninnen früh (6. Spielminute) per Foulelfmeter in Führung. Vivianne Miedema vom FC Bayern München glich aber nur vier Minuten später für den Gastgeber aus.

Auch die nächsten beiden Toren lagen dicht beieinander. Diesmal gingen die Niederlande in Front (28.) durch Stürmerin Lieke Martens vom FC Barcelona, für den Ausgleich Dänemarks fünf Minuten später sorgte Pernille Harder vom VfL Wolfsburg.

Vorentscheidung durch Lokalmatadorin

Den umjubelten Siegtreffer besorgte eine Lokalmatadorin: Sherida Spitse von Twente Enschede brachte den Gastgeber nach 51 Minuten erneut in Front. Dänemark stemmt sich zwar gegen die Niederlage und warf in einer furiosen Schlussphase alles nach vorne. Der erneute Ausgleich blieb den wackeren Däninnen aber verwehrt. Stattdessen setzten die Niederlande bei einem Konter in der 89. Minute durch Miedema den 4:2-Schlusspunkt.