Frauen-Bundesliga Auftaktsieg für den FC Bayern

Die Tore erzielten die beiden Neuzugänge Mandy Islacker (36. Min.) und Lucie Vonkova (61.) sowie Simone Laudehr (73.) per Foulelfmeter. Zusammen mit Islacker und Vonkova stand mit Kristin Demann noch ein dritter Neuzugang in der Startformation der Bayern, die in Essen von Beginn an das Spiel bestimmten.

Hinten ließen sie fast nichts zu, vorne fanden sie aber zunächst kaum ein Durchkommen gegen die defensivstarken Gastgeberinnen. Dafür waren die Münchnerinnen aber sehr effizient. Ihre zweite Chance – in der 19. Minute hatte sie das Außennetz getroffen - nutzte Islacker zum 1:0: Nach Vorarbeit von Fridolina Rolfö spitzelte die gebürtige Essenerin den Ball an der Strafraumgrenze an der herausstürmenden Torhüterin Lisa Weiß vorbei ins leere Tor.

Bayern-Frauen dominieren die Partie

Auch in der zweiten Halbzeit präsentierten sich die Bayern vor dem Tor eiskalt. Vonkova erhöhte mit einem Flachschuss ins lange Eck auf 2:0 (61.), Simone Laudehr verwandelte einen Foulelfmeter - Dominika Skorvankova war von Lena Ostermeier von den Beinen geholt worden - zum 3:0. Einen Schuss von Rolfö parierte SGS-Keeperin Weiß. Essens beiden einzigen nennenswerte Torversuche, ein Freistoß von Linda Dallmann (54.) und einen Kopfball von Ina Lehmann (71.), waren eine sichere Beute für FCB-Torhüterin Tinja-Riikka Korpela.