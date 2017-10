FC-Bayern-Frauen 2:0-Heimsieg gegen Sand dank später Tore

Die Fußballfrauen des FC Bayern haben den SC Sand mit 2:0 (0:0) geschlagen. Allerdings fielen die Treffer erst in der letzten zehn Minuten.

Melanie Behringer erzielte in der 81. Minute per Foulelfmeter die Führung und machte den vergebenen Strafstoß (54.) von Simone Laudehr wieder gut. Kurz vor dem Schlusspfiff machte Jill Roord den Deckel drauf (90.). Nach fünf Spieltagen belegt das Team von Trainer Thomas Wörle den dritten Platz in der Bundesliga.

Roord leitet die Wende ein

Wenige Tage nach dem enttäuschenden Aus in der Champions League waren die Münchnerinnen vor heimischen Publikum im Grünwalder Stadion das aktivere Team und erspielten sich gute Chancen. Allerdings scheiterten sie zumeist an der starken Carina Schlüter im Tor der Gäste. Erst mit der Einwechslung von Roord (75.) kam dann noch einmal neuer Schwung in die Partie. Die Niederländerin holte den zweiten Strafstoß des Tages heraus und brachte damit ihr Team auf die Siegesstraße.

FC Bayern München - SC Sand 2:0

Bayern München: Manuela Zinsberger - Leonie Maier, Gina Lewandowski, Carina Wenninger - Melanie Behringer - Simone Laudehr, Melanie Leupolz, Dominika Skorvankova - Fridolina Rolfö (75. Jill Roord), Lucie Vonkova (65. Mandy Islacker), Lineth Beerensteyn (87. Nicole Rolser) Trainer: Thomas Wörle

SC Sand: Carina Schlüter - Johanna Tietge (76. Sylvia Arnold), Diane Caldwell, Laura Vetterlein, Leticia Santos de Oliveira (87. Milena Nikolic) - Anne van Bonn, Selina Wagner - Laura Feiersinger, Jana Vojtekova (87. Dina Blagojevic), Verena Aschauer - Nina Burger Trainer: Sascha Glass



Tore: 1:0 Behringer (81.), 2:0 Roord (89.)

Besondere Vorkommnisse: Laudehr scheitert mit Foulelfmeter an Schlüter (54.)

Gelbe Karten: Laura Vetterlein (25.), Jana Vojtekova (31.), Verena Aschauer (63.)

Schiedsrichter: Melissa Joos (Leinfelden-Echterdingen)

Zuschauer: 622