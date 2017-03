Jetzt zählt´s für die Bayern-Frauen Topspiele gegen Wolfsburg und Paris

Die Wochen der Wahrheit beginnen mit dem Pokal-Kracher gegen den VfL Wolfsburg (Mittwoch, 19 Uhr) - der Meister der letzten beiden Jahre empfängt den Pokalgewinner der letzten beiden Jahre. Mit dem Titelverteidiger wartet schon in der Runde der letzten Acht eine riesengroße Herausforderung auf die Münchnerinnen. Die Mannschaft aus Niedersachsen - ebenfalls gespickt mit Nationalspielerinnen - ist im Pokal seit November 2013 ungeschlagen. Das Team von Trainer Ralf Kellermann kam gut aus der Winterpause und hat seine drei Ligaspiele seit Februar souverän gewonnen - zuletzt mit 8:1 in Leverkusen.

Die Bayern hoffen zwar auf ihren Heimvorteil, haben aber auch die 1:2-Hinrunden-Niederlage im Grünwalder Stadion noch gut in Erinnerung. Abwehrspielerin Gina Lewandowski weiß: "Sie kommen in Topform zu uns." Trotzdem wollen die Spielerinnen alles tun, um ins Halbfinale einzuziehen. "Wir müssen Vollgas geben", gibt Verteidigerin Katharina Baunach die Marschrichtung vor.

"Wir werden versuchen, mit unserem starken Kollektiv dagegenzuhalten und um den Einzug ins Pokal-Halbfinale zu kämpfen." Bayern-Trainer Thomas Wörle

Beide Trainer fordern von ihren Teams eine Topleistung. Kellermann erwartet "ein völlig offenes Spiel", bei dem "die Chancen bei 50:50" liegen. Er hofft, "dass die Partie nicht über 120 Minuten geht".

Schlagerspiel auch in der Bundesliga

Schon am darauffolgenden Sonntag heißt der Gegner in der Bundesliga erneut VfL Wolfsburg. Diese Partie am 14. Spieltag könnte mitentscheiden, wer dem Tabellenersten Turbine Potsdam auf den Fersen bleibt und noch ein Wörtchen um die Meisterschaft mitreden kann. Die Wölfinnen haben zwei Punkte Rückstand auf Turbine, die Münchnerinnen liegen drei Zähler hinter Potsdam.

Großes Verletzungspech beim FCB

Im Gegensatz zu Kellermann, der nur Elise Bussaglia zu ersetzen hat, fehlen Wörle zahlreiche Spielerinnen: Simone Laudehr, Viktoria Schnaderbeck und Sarah Romert sind schon länger verletzt, nun kamen auch noch Stefanie van der Gragt sowie Mana Iwabuchi mit Knieverletzungen von den Länderspielen zurück. Außerdem erlitt Anna Gerhardt im Training einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk, dazu meldete sich Nora Holstadt mit muskulären Problemen ab.

Melanie Leupolz

Auch Nationalspielerin Melanie Leupolz fehlt: Sie zog sich im Training eine Innenbandteilruptur und einen Kapseleinriss im rechten Kniegelenk zu - erst Ende Februar feierte die 22-Jährige ihr Startelf-Comeback, nachdem sie einen Innenbandriss und einen Einriss des Innenmeniskus auskuriert hatte. Jetzt wird sie wieder etwa vier Wochen ausfallen.

Kein Gejammer trotz der vielen Verletzten

Gejammert wird aber nicht laut Wörle - es dominiert die Vorfreude auf die großen Aufgaben: "Wer hat schon die Chance, gegen die Besten spielen zu dürfen? Das haben wir uns verdient, das werden wir genießen. Und dazu alles in diesen Spielen geben." Allerdings sieht sich der Coach nur noch in der Rolle des Herausforderers. Ob es ein Vorteil oder Nachteil ist, ausgerechnet im Vorfeld des Champions League-Viertelfinales gleich zwei Mal binnen kürzester Zeit gegen die Niedersachsen spielen zu müssen, sei "schwer zu sagen: Vom Niveau her ist es die perfekte Vorbereitung auf die Königsklasse – aber diese Duelle mit dem VfL werden uns auch Kraft kosten", so der Coach.

Champions-League-Spiel am Donnerstag, 23. März

Unabgesehen von DFB-Pokal und Ligaaufgabe gilt das Augenmerk natürlich auch bereits dem Knaller gegen Paris St. Germain. Das Hinspiel findet am 23. März im Grünwalder Stadion statt, das Rückspiel eine Woche später am 29. März in Paris. "Das ist ein grandioser Gegner! Paris zählt zu den drei stärksten Mannschaften im europäischen Frauenfußball", sagte FCB-Coach Thomas Wörle nach der Auslosung.