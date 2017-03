Champions-League-Viertelfinale Ein Schuss, ein Tor: Bayern-Frauen besiegen Paris

Der Jubel nach dem Tor war groß und ein wenig ungläubig. Die Niederländerin Vivianne Miedema brachte die lange unterlegenen Bayern mit einem Sonntagsschuss in der 72. Minute in Führung. Am Ende gingen die FCB-Frauen als schmeichelhafter Sieger vom Platz. Ihnen wird es reichlich egal sein, das Ergebnis ohne Gegentor gibt ihnen eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel in Frankreich. Vor einer Rekordkulisse von 6.500 Zuschauern feierten sie letztlich den Sieg, zuvor hatte Paris zahlreiche hochkarätige Chancen vergeben und Bayern mit dem ersten Schuss direkt getroffen.

Glück in der Anfangsphase

Die Bayern-Spielerinnen begannen nach zuletzt zwei Niederlagen unsicher und leisteten sich in der Hintermannschaft mehrere Unaufmerksamkeit, die Paris allerdings nicht nutzen konnte. Gleich drei gute Chancen vergaben die Gäste in der Anfangsviertelstunde. Die Bayern dagegen taten sich schwer, vor das Tor der Französinnen zu kommen. Die Partie war umkämpft, nach einer Rangelei zwischen Shirley Cruz und Melanie Behringer sahen beide Spielerinnen die Gelbe Karte. Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Korpela hält Bayern im Spiel

Die zweite Hälfte ähnelte der ersten, Paris war das gefährlichere Team: In der 55. Minute tauchte Cruz zum zweiten Mal allein vor dem Bayern-Tor auf, FCB-Torhüterin Tinja-Riikka Korpela parierte überragend. Fünf Minuten später konnte Ashley Lawrence einen Alleingang nicht zum erfolgreichen Abschluss bringen. Das Remis war mehr als schmeichelhaft für den deutschen Meister, der nun noch defensiver spielte.

Dann in der 72. Minute die erste gute Offensivaktion der Bayern: Miedema stoppte den Ball an der Strafraumkante, zog mit links ab und traf zur 1:0-Führung. Aus dem Nichts! Bayern wirkte nun stabiler. Paris kam aber auch in der Schlussphase zu Chancen, zweimal verfehlten sie knapp das Tor. In der 89. Minute rettete dann noch der Pfosten für die Gastgeberinnen, ehe sie nach dem Schlusspfiff erleichtert den glücklichen Erfolg bejubelten.