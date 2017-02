FC Bayern-Frauen Gerüstet für Rückrundenstart in Freiburg

Die Winterpause ist vorbei, die Bayern-Frauen starten am Samstag bestens vorbereitet in die Rückrunde. Im Gegensatz zum 1:1-Unentschieden im Hinspiel, wollen die Münchnerinnen beim SC einen Dreier einfahren und Potsdam und Wolfsburg auf den Fersen bleiben.

Der SC Freiburg und die Frauen vom FC Bayern München eröffnen am Samstagmittag den zwölften Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga. Die Gäste fahren selbstbewusst ins Breisgau: Die Testspielsiege gegen Slavia Prag (3:0), den Champions-League-Achtelfinalisten aus Tschechien, gegen den FC Arsenal (3:1) und den FC Basel (3:0) zeigen, dass das Team von Trainer Thomas Wörle hervorragend vorbereitet ist.

Langzeitverletzte wieder im Kader

Dazu beigetragen hat sicherlich auch das Trainingslager unter der spanischen Sonne im andalusischen Cádiz. "Wir haben uns hier sehr viel erarbeitet, die Verletzten sind zurückgekehrt, wir sind auf einem guten Weg", fasste Spielführerin Melanie Behringer die Woche zusammen. Auch Wörle ist zufrieden: "In den letzten Jahren haben wir immer sehr von den Trainingslagern profitiert. Wir haben immer einen besonderen Geist entwickeln können. Da bin ich diesmal auch wieder frohen Mutes."

Sarah Romert

Besonders optimistisch macht den Coach die Rückkehr der Langzeitausfälle. Fast 600 Tage musste Lena Lotzen pausieren, seit dem WM-Achtelfinale am 20. Juni 2015 in Kanada hatte die Würzburgerin kein Spiel mehr bestritten. Gegen Arsenal wurde die Würzburgerin eingewechselt - das Knie der 23-Jährigen hielt. Sarah Romert muss noch etwas auf ihr Comeback warten, konnte aber immerhin schon viele Einheiten in Spanien mitmachen. Die 22-Jährige aus Memmingen fehlt schon seit April 2014 - ebenfalls wegen einer Knieverletzung. Die lange von Sprunggelenksproblemen geplagte Angreiferin Vanessa Bürki konnte alle Trainingseinheiten problemlos absolvieren; die Schweizerin erzielte in der Partie gegen Arsenal sogar zwei Tore. Auch für Melanie Leupolz, die seit November wegen einer Knieverletzung ausfiel, ist das Comeback in Sichtweite. Die 22-Jährige macht gute Fortschritte und könnte in der Rückrunde wieder eingreifen.

Fünf Punkte Rückstand

Trainer Tom Wörle

Um ihren Meistertitel erfolgreich zu verteidigen, können sich die Bayern-Frauen nicht mehr allzu viele Patzer leisten. Sie liegen nach der Hälfte der Spielzeit mit fünf Punkten hinter Spitzenreiter Turbine Potsdam. Auf den Tabellenzweiten VfL Wolfsburg hat das Wörle-Team einen Punkt Rückstand. Die Vorbereitungssiege lassen vor allem darauf hoffen, dass die Münchnerinnen wieder besser treffen - die Torausbeute ließ in der Hinrunde etwas zu wünschen übrig: Hatten sie im Vorjahr zur gleichen Zeit schon 23 Treffer auf dem Konto, stehen aktuell nur 15 Tore zu Buche.

Hammer-Monat März

Neben der Meisterschaft haben die Münchnerinnen auch die beiden anderen Titel im Visier - erstmals in der Klubgeschichte überwinterten sie in allen drei Wettbewerben: Im März bestreitet das Wörle-Team seine Viertelfinalspiele im DFB-Pokal gegen Wolfsburg und in der Champions League gegen Paris St. Germain.