Lotzen trifft zum 1:0 Bayern-Frauen gewinnen gegen Bayer Leverkusen

Die Fußballfrauen des FC Bayern bleiben in der Bundesliga dem Führungs-Duo weiter auf den Fersen. Am 15. Spieltag gewann der Titelverteidiger sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen mit 1:0 und rangiert mit nun 34 Punkten weiter auf dem dritten Rang.

Drei Tage nach dem kräftezehrenden 1:0-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris St. Germain taten sich die Münchnerinnen sehr schwer gegen den Tabellenvorletzten aus Leverkusen. Hinsichtlich des anstehenden Rückspiels in Frankreich schonte Trainer Thomas Wörle gleich sechs Spielerinnen: Torhüterin Tinja-Riikka Korpela, Katharina Baunach und Verena Faißt standen gar nicht erst im Aufgebot, Gina Lewandowski, Sara Däbritz und Nicole Rolser rotierten auf die Bank. Dafür kamen zwei Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft zum Einsatz: Ivana Slipcevic feierte ihr Startelf-Debüt, Barbara Brecht machte ihr Bundesliga-Debüt.

Gelungener Auftakt

Bayern erwischte einen Auftakt nach Maß und ging bereits in der 9. Minute in Führung: Nach einem Eckball erzielte Lena Lotzen mit einem wuchtigen Kopfball das 1:0. Nur eine Minute später vergab Lisa Evans die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Anschließend hatten die Gastgeberinnen die Partie zwar im Griff, schafften es aber nicht, weitere klare Torchancen zu kreieren. In der 35. Minute verhinderte Leverkusens Keeperin Anna Klink nach einem Fernschuss mit einer Glanzparade das zweite Tor. Auf der Gegenseite blieb Bayer bis auf eine Chance von Turid Knaak (27.) ohne Durchschlagskraft.

Rückkehr von Romert

In der zweiten Hälfte waren die Bayern zwar auch wieder das aktivere Team, verpassten es aber erneut, nachzulegen. Sarah Romert gab nach langer Verletzungspause in der zweiten Halbzeit ihr Comeback und wurde für Kapitänin Melanie Behringer eingewechselt. Einziger Wehrmutstropfen bei strahlendem Sonnenschein im Grünwalder Stadion: Kurz vor Ende der Partie sah Leonie Maier die Gelb-Rote Karte nach einem unnötigen Foulspiel. Die Gäste konnten das Überzahlspiel aber nicht nutzen. Am Ende siegten die Frauen des FC Bayern - wenn auch glanzlos - verdient mit 1:0.

Potsdam weiter Spitzenreiter vor Wolfsburg

Turbine Potsdam bleibt Tabellenführer mit 40 Punkten. Das Team von Trainer Matthias Rudolph gewann mit 1:0 beim SC Sand. Auch der Tabellenzweite Wolfsburg wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Der VfL besiegte den MSV Duisburg mit 3:0. Die Wölfinnen haben zwei Punkte weniger auf dem Konto.