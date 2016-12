Frauenfußball-Bundesliga Bayern-Frauen überwintern auf Rang zwei

Die FC Bayern Frauen haben den letzten Kraftakt vor der Winterpause erfolgreich gestaltet und bei der SGS Essen einen verdienten 3:0-Sieg gefeiert. Mit dem achten Saisonsieg im elften Spiel versüßt sich das Team von Trainer Thomas Wörle den Gang in die Weihnachtsferien. Dank eines Doppelpacks von Nicole Rolser in der 23. und 64. Minute und dem Treffer von Katharina Baunach in der Nachspielzeit überwintern die Münchnerinnen auf dem zweiten Platz Frauen-Bundesliga, fünf Punkte hinter Potsdam. Gleichzeitig haben sie aktuell zwei Punkte Vorsprung vor auf den SC Freiburg und die Wölfinnen, deren Spiel am 18. Dezember in Jena abgesagt wurde.

"Nach der Niederlage gegen Wolfsburg wollten wir eine Reaktion zeigen, die drei Punkte mitnehmen und positiv in die Winterpause gehen", war Doppeltorschützin Rolser nach dem Schlusspfiff froh über die letzten drei Punkte des Jahres. Wörle begann ohne Spielführerin Melanie Behringer sowie Leonie Maier und Lisa Evans, die beide auf der Bank saßen. Seine umgestellte Elf fand gut in die Partie und nahm den Kampf an, den ihnen die Gastgeberinnen boten. Die Bayern erspielten sich zahlreiche Chancen, hätten sogar noch höher gewinnen können.

SGS Essen - FC Bayern München | 0:3 Essen: Weiß - Wilde (46. Feldkamp), Dallmann (71. Gidion), Ioannidou, Hartmann, Ando (78. Anyomi), Klasen, Ostermeier, Lehmann, Brüggemann, Doorsoun

FC Bayern: Korpela - Abbé, Holstad, Van der Gragt, Faißt - Däbritz, Wenninger - Laudehr (84. Evans), Lewandowski - Miedema (81. Baunach), Rolser (89. Maier)

Schiedsrichter: Susann Kunkel (Hamburg)

Tore: 0:1 Rolser (23.), 0:2 Rolser (64.), 0:3 Baunach (90.+4)

Gelbe Karten: Doorsoun, Ioannidou, Lehmann / Wenninger, Laudehr, Van der Gragt

12. Spieltag Mitte Februar

Am 19. Februar setzen die Frauen den Spielbetrieb mit dem 12. Bundesliga-Spieltag fort. Ab dann werden die Bayern-Mädels richtig angreifen, um ihren Meistertitel erfolgreich zu verteidigen. Neben der Meisterschaft hat das Wörle-Team auch in den beiden anderen Wettbewerben den Triumph im Visier: Im März bestreiten die Münchnerinnen ihre Viertelfinalspiele im DFB-Pokal und in der Champions League.