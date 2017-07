Nullnummer zum EM-Auftakt Nur Unentschieden gegen Schweden

Da ist noch Luft nach oben. Mit einem Remis sind die deutschen Fußballerinnen in die Europameisterschaften in den Niederlanden gestartet. Gegen Mitfavorit Schweden reichte es für den Titelverteidiger nur zu einem 0:0.

Es war das erste Unentschieden im 27. Duell beider Topteams, die sich vor zwei Jahren auch im Olympia-Finale von Rio gegenüber gestanden hatten. Dadurch riss die bereits seit 1995 andauernde Pflichtspiel-Siegesserie der DFB-Auswahl gegen Lieblingsgegner Schweden.

Gegen die defensiv kompakten Skandinavierinnen fanden die Olympiasiegerinnen kein Durchkommen. In einem hart umkämpften, ausgeglichenen Spiel, hatte das Team von Bundestrainerin Steffi Jones die besseren Chancen, "aber wir haben sie leider nicht genutzt", zeigte sich Bayern-Neuzugang Mandy Islacker selbstkritisch.

"Darauf können wir aufbauen. Es war ein sehr intensives Spiel gegen einen defensiv eingestellten Gegner. Schweden hat gut dagegengehalten. Wir haben in der zweiten Halbzeit gute Lösungen gefunden, aber das Tor nicht gemacht." Bundestrainerin Steffi Jones

In ihrem zweiten EM-Spiel trifft die deutsche Mannschaft am Freitag in Tilburg auf Italien, das zuvor den Russinnen mit 1:2 unterlegen war.