Champions-League-Rückspiel Bayern-Frauen wollen in Paris ins Halbfinale stürmen

Bayern-Coach Thomas Wörle erwartet einen "Hexenkessel" im Prinzenpark-Stadion in Paris, wenn seine Mannschaft am Mittwochabend im Rückspiel um den Einzug ins Champions-League-Halbfinale kämpft. Eine schwierige Aufgabe mit kleinem Vorteil nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel.

"Wir haben eine gute Grundlage, um dort um alles zu fighten, was geht", fasst Wörle die Vorzeichen zusammen. Den Münchnerinnen fehlt nur noch ein Schritt zum Weiterkommen - ein Unentschieden oder eine 1:2-Niederlage in der französischen Metropole würden bereits reichen. Aber die Frauen von Paris Saint-Germain sind keine Laufkundschaft, wie sie bereits im Hinspiel im Grünwalder Stadion gezeigt haben. "So wie die Französinnen gespielt haben, müssen wir schon einen guten Tag erwischen, um weiterzukommen", stellt Bayern-Präsident Uli Hoeneß fest, der auch das Spiel in Paris live verfolgen will.

Torfrau Korpela wieder gefordert

Bayern-Torfrau Tinja-Riikka Korpela

"Ein Signal an die Mannschaft", freut sich Wörle über diese "Wertschätzung" von Vereinsseite. Die Spielerinnen wollen sich für diese Rückendeckung mit einer aufopfernden Leistung bedanken - allen voran Torhüterin Tinja-Riikka Korpela: "Ich bin bereit für eine harte Nacht", so die 30-jährige Finnin, die mit ihren Glanzparaden sehr großen Anteil am Heimsieg hatte. Sie erwartet, dass es erneut extrem schwierig werden wird und gibt folgende Marschrichtung vor: "Es wird wichtig sein, nicht nur defensiv aufzutreten. Wir müssen mutig spielen und am besten ein Tor erzielen."

"Die Vorfreude ist riesig. Wir werden alles reinhauen, denn wir wissen: Wenn wir die Null halten, sind wir auf jeden Fall weiter." Leonie Maier

Viele Langzeitverletzte wieder im Kader

Nach wie vor fehlen im Bayern-Team gegen den letztjährigen Champions-League-Halbfinalisten und Finalisten von 2015 zahlreiche Kickerinnen, aber immerhin gibt es Positives von der Personalfront zu vermelden: Beim Bundesliga-Sieg am Sonntag gegen Leverkusen lief die lange verletzte Nationalspielerin Lena Lotzen nach fast zwei Jahren erstmals wieder in der Starelf auf und erzielte gleich das entscheidende Tor. Außerdem kehrte auch Vanessa Bürki nach zehnmonatiger Pause in die Anfangsformation zurück. Viktoria Schnaderbeck gab nach fünf Monaten ihr Comeback und Sarah Romert wurde nach fast drei Jahren Verletzungspause wieder in einem Pflichtspiel eingewechselt.