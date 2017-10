Frauen-Champions-League FC Bayern will daheim ins Achtelfinale stürmen

Die FC Bayern-Frauen setzen im Champions-League-Rückspiel (Mittwoch, 19.00 Uhr/ B5 aktuell überträgt in Ausschnitten) gegen den FC Chelsea ganz auf ihren Heimvorteil. Mit Hilfe des eigenen Publikums werde man alles daran setzen, "die Schlagzahl zu erhöhen, um einen außergewöhnlichen Champions-League-Abend zu erleben“, betonte Trainer Thomas Wörle. Es geht darum, die unglückliche 0:1-Niederlage im Hinspiel zu egalisieren. Diesmal sollten die Spielerinnen sich aber nicht so viele unpräzise Schussversuche leisten. Dementsprechend lautet das Motto von Stürmerin Nicole Rolser: "Hinten die Null halten, vorne eiskalt die Chancen nutzen und Tore machen".

Weiterkommen trotz sechs Ausfällen "absolut realisierbar"

Der Coach der Frauen peilt einen Sieg "mit zwei Toren Unterschied" an. Dabei handelt es sich aber um keine einfache Vorgabe. Denn, die wie ihre männlichen Kolleginnen für Minimalistenfußball mit höchster Effektivität bekannten Londonerinnen, haben bisher sämtliche Spiele dieser Saison ohne Gegentreffer gewonnen. Rolsers Ziel ist trotzdem "das Weiterkommen" Das sei "absolut realisierbar", sagte sie. Dabei gibt es aber sechs schwerwiegende Ausfälle zu kompensieren: Sara Däbritz, Jovana Damnjanovic, Sydney Lohmann, Viktoria Schnaderbeck, Anna Gerhardt sowie Lena Lotzen fallen aus.

Unterstützung durch mehr als 7.000 Zuschauer gefordert

In der Vorsaison hatte die Mannschaft das Viertelfinale in der Königsklasse erreicht. Im Hinspiel vor einer Rekordkulisse von 7.000 Zuschauern im Stadion an der Grünwalder Straße hatten sie gegen Paris Saint-Germain einen 1:0-Sieg errungen. Auf die Unterstützung durch eine ähnliche Kulisse hofft Wörles Team jetzt auch für die aktuelle Partie. Denn diesmal soll das Rückspiel siegreich gestaltet werden - ganz im Gegensatz zur 0:4-Niederlage in Paris, nach der sein Team im März ausgeschieden war.